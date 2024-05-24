Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στις 22:15 το Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός

Με 15 λεπτά καθυστέρηση θα ξεκινήσει ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ολυμπιακός

Ούτε ο δεύτερος ημιτελικός του Final Four ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης θα ξεκινήσει στην ώρα του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ευρωλίγκας, το ματς των «ερυθρόλευκων» με τη «βασίλισσα» θα ξεκινήσει στις 22:15 και όχι στις 22:00, όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά.



Θυμίζουμε ότι ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε με συνολική καθυστέρηση 28 λεπτών.
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark