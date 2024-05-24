Ούτε ο δεύτερος ημιτελικός του Final Four ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης θα ξεκινήσει στην ώρα του.



Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ευρωλίγκας, το ματς των «ερυθρόλευκων» με τη «βασίλισσα» θα ξεκινήσει στις 22:15 και όχι στις 22:00, όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά.

Θυμίζουμε ότι ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στονξεκίνησε

