«Κέρασε» εντυπωσιακό μπλοκ τον Γουίλμπεκιν ο Κώστας Αντετοκούνμπο - Το πανηγύρισε ο Γιάννης - Δείτε βίντεο

Εντυπωσιακή φάση στην άμυνα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος έδωσε ένα εμφατικό μπλοκ στον Γουίλμπεκιν και προκάλεσε τον ενθουσιασμό του αδερφού του, Γιάννη

Εντυπωσιακή φάση από τον Κώστα Αντετοκούνμπο στον ημιτελικό του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Φενέρμπαχτσε!

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, ο σέντερ των «πράσινων» έπαιξε εξαιρετική άμυνα και έδωσε ένα επιβλητικό μπλοκ στον Γουίλμπεκιν, σηκώνοντας στο πόδι την «Uber Arena» και προκαλώντας τον ενθουσιασμό του αδερφού του, Γιάννη, ο οποίος σηκώθηκε από την καρέκλα του και τον χειροκρότησε!

Το εντυπωσιακό μπλοκ του Κώστα Αντετοκούνμπο και η αντίδραση του Γιάννη:

