Εντυπωσιακή φάση από τον Κώστα Αντετοκούνμπο στον ημιτελικό του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Φενέρμπαχτσε!
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, ο σέντερ των «πράσινων» έπαιξε εξαιρετική άμυνα και έδωσε ένα επιβλητικό μπλοκ στον Γουίλμπεκιν, σηκώνοντας στο πόδι την «Uber Arena» και προκαλώντας τον ενθουσιασμό του αδερφού του, Γιάννη, ο οποίος σηκώθηκε από την καρέκλα του και τον χειροκρότησε!
Το εντυπωσιακό μπλοκ του Κώστα Αντετοκούνμπο και η αντίδραση του Γιάννη:
Giannis Antetokounmpo valide le contre de son frère, Kostas Antetokounmpo ! 🙌@paobcgr x @EuroLeague
📺 En exclusivité sur https://t.co/gS7u20BbFZ#SKWEEKLive #EveryGameMatters #SKWEEK #alwaysON pic.twitter.com/03xWtnmmXO— SKWEEK (@skweektv) May 24, 2024
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.