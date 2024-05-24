Εντυπωσιακή φάση από τον Κώστα Αντετοκούνμπο στον ημιτελικό του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Φενέρμπαχτσε!



Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, ο σέντερ των «πράσινων» έπαιξε εξαιρετική άμυνα και έδωσε ένα επιβλητικό μπλοκ στον Γουίλμπεκιν, σηκώνοντας στο πόδι την «Uber Arena» και προκαλώντας τον ενθουσιασμό του αδερφού του, Γιάννη, ο οποίος σηκώθηκε από την καρέκλα του και τον χειροκρότησε!



Το εντυπωσιακό μπλοκ του Κώστα Αντετοκούνμπο και η αντίδραση του Γιάννη:

