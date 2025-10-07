Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η ΑΕΚ στους ομίλους του FIBA Champions League, καθώς νίκησε τη Ρίγα στη Λετονία με 53-69.



Στο γήπεδο όπου πριν από μερικές εβδομάδες η Εθνική μας ομάδα έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ 2025, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πανηγύρισε σπουδαίο διπλό στην πρεμιέρα του BCL, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση του αντιπάλου της.

Η ΑΕΚ, που ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Φλιώνη, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Ρέι και Σίλβα στην αρχική της πεντάδα, μπήκε πολύ δυναμικά στο ματς και επέβαλε από νωρίς τον δικό της ρυθμό. Με τον Γκρέι να μοιράζει εξαιρετικά την μπάλα και τους Αρμς, Φλιώνη και Σίλβα να βρίσκουν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι, η «Ένωση» προηγήθηκε με 9-4 στο πρώτο τρίλεπτο του αγώνα. Η Ρίγα αντέδρασε και εκμεταλλευόμενη δύο μαζεμένα λάθη της ελληνικής ομάδας, ισοφάρισε στο 9-9 ένα λεπτό αργότερα.

Ωστόσο, χάρη στην πολύ καλή της άμυνα, αλλά και την γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα δεν έχασε το προβάδισμα. Αντιθέτως, με τους δίποντο του Γκρέι, ένα γκολ-φάουλ του Σίλβα και ένα τρίποντο του Κουζμίνσκας από την κορυφή, οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν με +7 για το 19-12 στο 8ο λεπτό. Την σκυτάλη πήρε ο Χαραλαμπόπουλος, που με τέσσερις βολές ανέβασε και άλλο το σκορ, για να έρθει ο Κατσίβελης σε «νεκρό χρόνο» και με απίθανο buzzer beater από τα 9,5 μέτρα να διαμορφώσει το 26-12 της περιόδου!

Με δύο εύστοχες βολές του Πετσάρσκι για τη μέγιστη τιμή της διαφοράς και το 28-12 ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο, προτού ο Άντζεβς διακόψει το «κιτρινόμαυρο» σερί στους 14 πόντους και βρει σκορ για τους γηπεδούχους μετά από σχεδόν 4,5 λεπτά! Η ΑΕΚ συνέχισε να έχει τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, με τον Δημήτρη Κατσίβελη να βρίσκει έξι μαζεμένους πόντους στο γήπεδο όπου κατέκτησε πριν λίγες εβδομάδες το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική, για το +16 και το 34-18 στο 14ο λεπτό!

Στη συνέχεια έπεσε αισθητά ο ρυθμός του αγώνα, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν πολλά αναφορικά με την κατάσταση του σκορ, αφού η «Βασίλισσα» με τους Κουζμίνσκας και Αρσενόπουλο, μπόρεσε να διατηρήσει με άνεση το υπέρ της αποτέλεσμα. Μάλιστα, με ένα μεγάλο τρίποντο του Λιθουανού στη λήξη επίθεσης της ομάδας προς το φινάλε της περιόδου, η ΑΕΚ έφτασε στο +17 και πήγε στα αποδυτήρια με το εντυπωσιακό 41-24!

Στο τρίτο δεκάλεπτο ήρθε η αγωνιστική έκρηξη της Ρίγας, αφού η «Ένωση» παρουσίασε μερικά... νεκρά διαστήματα στο παιχνίδι της με αρκετά χαμένα σουτ, αλλά και πολλά μαζεμένα φάουλ, που δημιούργησαν πρόβλημα στην γραμμή των ψηλών. Χαρακτηριστικό είναι πως η ΑΕΚ χρειάστηκε 6:11' αγωνιστικά λεπτά στην περίοδο για να πετύχει το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι της (!), την ώρα όπου είχε βρει σκορ μόνο με τις βολές των Σίλβα και Φλιώνη. Σε αυτό το διάστημα, οι γηπεδούχοι αναθάρρησαν επιθετικά και με τον Ζαχίρ Πόρτερ στην αιχμή του δόρατος, μπόρεσαν να ρίξουν τη διαφορά σε μονοψήφιες τιμές (38-47 στο 26') μετά από ώρα.

Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα όμως... αφυπνίστηκε στο υπόλοιπο του δεκαλέπτου και αποκατέστησε την τάξη στο παρκέ της «Xiaomi Arena»! Με τους Γκρέι, Χαραλαμπόπουλο και Κουζμίνσκας να σκοράρουν στο τελευταίο δίλεπτο, οι «κιτρινόμαυροι» έτρεξαν ένα σερί 8-0 στο φινάλε της περιόδου, ισοφαρίζοντας ξανά τη μέγιστη τιμή της διαφοράς για το +17 και το 57-40 του δεκαλέπτου!

Με την ΑΕΚ να έχει την ψυχολογία και το μομέντουμ με το μέρος της ξεκίνησε η τέταρτη και τελευταία περίοδος. Εκεί, οι «κιτρινόμαυροι» μπορεί να μην πάτησαν το πόδι στο «γκάζι» και να μην έθελξαν με την απόδοσή τους, ωστόσο, διαχειρίστηκαν άψογα το υπέρ τους αποτελέσμα και έφτασαν εύκολα στο ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 69-53. Όπως και στα πρώτα 30 λεπτά, έτσι και σε αυτή την περίοδο, η «Ένωση» πήρε υψηλό βαθμό στην άμυνά της και δικαίως έφτασε στην πρώτη ευρωπαϊκή νίκη της σεζόν!

Τα δεκάλεπτα: 12-26, 24-41, 40-57, 53-69.

