Ο αποχαιρετισμός της ΚΑΕ ΑΕΚ στον Χατζηχρήστο - «Καλό ταξίδι στο Φως «Αρχηγέ»

«Καλό ταξίδι στο Φως, ‘’Αρχηγέ’’»…

Η ΚΑΕ ΑΕΚ με τον τρόπο αυτό αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Χατζηχρήστο ο οποίος χθες έφυγε από τη ζωή.

Το τμήμα μπάσκετ της Ένωσης, όπως και αυτό του ποδοσφαίρου τίμησε την μνήμη του πιο γνωστού οπαδού του συλλόγου, επισημαίνοντας την σημαντική προσφορά του, ακόμη και ως επικεφαλής της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ.

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ...

Η πιο γνώριμη φωνή του λαού της ΑΕΚ σίγησε.

Ο «Αντιχούλιγκαν» δεν θα ξαναγράψει.

Ο «Αρχηγός», ο ιδρυτής της «Οriginal 21» πάλεψε σαν λιοντάρι για χρόνια με την καταραμένη ασθένεια. Κέρδισε μάχες, αλλά δεν άντεξε. Το κακό μαντάτο σόκαρε σήμερα την «κιτρινόμαυρη» οικογένεια, κι ας ψιθυριζόταν εσχάτως, ότι η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει…

Ο Δημήτρης Χατζηχρήστος πρόλαβε να πάρει και να δώσει ανάσες στο «πιο ιστορικό Τμήμα της ΑΕΚ», όπως έλεγε.

Τα συγκλονιστικά «ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ» προς τον κόσμο (με ανείπωτη ποσότητα αγάπης, προκειμένου για στήριξη στη «Βασίλισσα», με τον ίδιο παρόντα πολλάκις στις εξέδρες της «SUNEL Arena» παρά τη βεβαρυμένη υγεία του, εδώ και 4 χρόνια) η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ μας! Και ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Το «Παλάτι» της «Βασίλισσας» άρχισε να γεμίζει, και έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, και ο Δημήτρης σ’ αυτό…

Ο γεννημένος στην Αθήνα, αλλά Μακεδόνας στην καταγωγή Δημήτρης Χατζηχρήστος, που κατέγραψε στο «ενεργητικό» του και τη θητεία του στην προεδρία της Ερασιτεχνικής, αλλά κυρίως κατέγραψε «χιλιόμετρα» από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως σε όλα τα γήπεδα όπου γης, για όλα τα Τμήματα της ΑΕΚ, δεν είναι πια μαζί μας, αλλά πώς να φύγει από την καρδιά μας;

Η οικογένεια της ΑΕΚ Βetsson BC, προεξάρχοντος του διοικητικού ηγέτη της Μάκη Αγγελόπουλου, εκφράζει την οδύνη της και τα συλλυπητήριά της στην σύζυγο του εκλιπόντος Κατερίνα.

Kαλό ταξίδι στο Φως, «Αρχηγέ».

«Μονάχα Ένωσις».

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

