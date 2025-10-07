Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και θα ενσωματωθεί κανονικά στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός της Γκενκ θα ταξιδέψει απευθείας από το Βέλγιο στη Γλασκώβη, όπου θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή της «γαλανόλευκης».

Την ίδια στιγμή, στον Ρέντη πραγματοποιήθηκε η τελευταία προπόνηση της Εθνικής πριν από την αναχώρηση για τη Γλασκώβη, υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η προπόνηση είχε έμφαση στην τακτική, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να δοκιμάζει σχήματα και συνδυασμούς ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Σκωτία.

