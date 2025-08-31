Λογαριασμός
Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Απλώς δώστε το τρόπαιο στην Ελλάδα»

Κορυφαίος για τη χώρα μας ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα στη μεγάλη νίκη με 94-53

FIBA: Αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - «Απλώς δώστε το τρόπαιο στην Ελλάδα»

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο υποτιθέμενο ντέρμπι με τη Γεωργία που μεταβλήθηκε σε παράσταση για... έναν ρόλο για την Εθνική μας οδήγησε τη FIBA να  ανεβάσει στον λογαριασμό της στο X ένα βίντεο με τον Greek Freak να ευστοχεί (και) από το τρίποντο. «Ο Γιάννης στάζει τρία. Απλώς δώστε το τρόπαιο στην Ελλάδα, γιατί όχι;» διερωτάται η FIBA στη λεζάντα, αποθεώνοντας τη γαλανόλευκη.  

Κορυφαίος για τη χώρα μας ήταν ο Γιάννης με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα στη μεγάλη νίκη με 94-53, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2025.

