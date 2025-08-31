Λογαριασμός
Οριστικό: Έκλεισε Ντέσερς ο Παναθηναϊκός, έρχεται τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αθήνα

Ο Σίριλ Ντέσερς θα «προσγειωθεί» στην Αθήνα, για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, 3 ώρες μετά τον Ταμπόρδα

Παναθηναϊκός: Έκλεισε Ντέσερς έρχεται τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αθήν

Προ των πυλών του Παναθηναϊκού βρίσκεται, ουσιαστικά, ο Σίριλ Ντέσερς!

Και αυτό γιατί, όπως έγινε σήμερα (31/08) γνωστό, ο Νιγηριανός σέντερ φορ αναμένεται να βρεθεί στη χώρα μας στις 02:10 τα ξημερώματα της Δευτέρας, μέσω σχετικής πτήσης που θα «προσγειωθεί» στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Δηλαδή, τρεις ώρες μετά την… έτερη μεταγραφική άφιξη για λογαριασμό του «τριφυλλιού», αυτή του Βιθέντε Ταμπόρδα, η οποία ως γνωστόν είναι προγραμματισμένη για τις 23:15!

Από αύριο, λοιπόν, ο Ντέσερς θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις από το επιτελείο του Παναθηναϊκού και ακολούθως θα υπογράψει το συμβόλαιό του.

