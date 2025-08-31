Ευρωμπάσκετ: Ελλάδα - Γεωργία 94-53

Κάλπαζε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κάλπαζε και η Εθνική που οδεύει ολοταχώς για την πρωτιά του ομίλου!



Πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, η Ελλάδα ξεδίπλωσε όλες τις αρετές της στο παρκέ του «Σπύρου Κυπριανού» της Λεμεσού και με «όπλο» την ατσάλινη άμυνά της και τον μαγικό «Greek Freak», συνέτριψε με σκορ 94-53 τη Γεωργία για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2025!



Η Ελλάδα κυκλοφόρησε εξαιρετικά την μπάλα με 28 ασίστ, έβαλε τα χέρια πάνω στην «φωτιά» (11 κλεψίματα), ενώ, για ακόμη ένα παιχνίδι είχε υψηλά ποσοστά ευστοχίας πίσω από τα 6,75μ. με 14/25 τρίποντα (56%).



Κορυφαίος για τη χώρα μας ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα, με τον Ντίνο Μήτογλου να προσθέτει 17 πόντους και 3 ριμπάουντ, και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ με 14 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ να ακολουθούν σε απόδοση. Για τη Γεωργία, που ο Σενγκέλια έπαιξε μόλις 4 λεπτά και ο Μπιτάντζε κατέγραψε DNP, διασωθήκαν οι Σερμαντίνι (11π., 7ρ.) και Μαμουκελασβίλι (14π.).



Πλέον, η «επίσημη αγαπημένη» έκανε το «3 στα 3» στον όμιλο και βρίσκεται πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει την πρωτιά του τρίτου γκρουπ.

Το ματς:

Η Ελλάδα ξεκίνησε το παιχνίδι με την κλασική βασική της πεντάδα, με τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Γιάννη Αντετοκούνμπο να πατούν παρκέ. Αρκετά καλός ήταν ο ρυθμός στην έναρξη του ματς, με τις σκληρές και δυνατές μονομαχίες να ξεχωρίζουν από νωρίς. Ο «Greek Freak» μπήκε ορεξάτος στο γήπεδο και πέτυχε τέσσερις εντυπωσιακούς πόντους, προτού πάρει την σκυτάλη ο Μήτογλου και με οκτώ μαζεμένους πόντους γράψει το 12-9 στο 5λεπτο.

Με την Εθνική μας ομάδα να βγάζει τρομερή ενέργεια στο πίσω μέρος του παρκέ, πραγματοποιώντας σπουδαίες άμυνες και πολλά κλεψίματα, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη ανέβασε κατακόρυφα την ψυχολογία και το επιθετικό του πλάνο, βρίσκοντας εύκολους πόντους στο ανοικτό γήπεδο. Κρατώντας τους Γεωργιανούς χωρίς εύστοχο σουτ και με μόλις δύο βολές για περίπου πέντε λεπτά, η «γαλανόλευκη» με μπροστάρη τον Γιάννη σε δημιουργία και σκορ, αλλά και με τους Τολιόπουλο και Ντόρσεϊ να σκοράρουν από μακριά, κατάφερε να κλείσει την πρώτη περίοδο μπροστά με σκορ 22-13.

Με την second unit της Ελλάδας να μπαίνει κάπως νωθρά στο παρκέ, η Γεωργία εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία και με ένα επιμέρους σκορ 7-2 στα πρώτα τρία λεπτά της δεύτερης περιόδου, μείωσε τη διαφορά στους 4 για το 24-20. Η είσοδος των Μήτογλου και Σλούκα στην πεντάδα μας έδωσε επιθετική «πνοή» στην Ελλάδα, με τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού να βρίσκεται σε τρομερή ημέρα και να δίνει πολύτιμες επιθετικές λύσεις. Με την «επίσημη αγαπημένη» να καλπάζει στο ανοικτό γήπεδο και να κυκλοφορεί μαγικά την μπάλα, Μήτογλου και Γιάννης εκτόξευσαν τη διαφορά στο +14 (22-36) στο 16'!

Με ένα τρομερό κάρφωμα του Μαμουκελασβίλι και ένα τρίποντο του Σανάντζε, οι τυπικά γηπεδούχοι μείωσαν στο 27-36, προτού ακολουθήσει νέο ξέσπασμα της Εθνική μας με τρίποντο του Ντόρσεϊ και πέντε πόντους του εκπληκτικού Γιάννη σε ένα φανταστικό και καταιγιστικό δίλεπτο, με τον Καλαϊτζάκη να βάζει το... κερασάκι στην τούρτα στο φινάλε για το +17 και τον 46-29 του ημιχρόνου! Ένα 20λεπτο στο οποίο η Εθνική είχε 7 κλεψίματα, 13 πόντους στον αιφνιδιασμό και τους Γιάννη και Μήτογλου (2/2δ., 3/3τρ., 2/2β.) στους 16 και 15 πόντους αντίστοιχα!

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας συνέχισε στην τρίτη περίοδο από εκεί που το άφησε. Για την ακρίβεια, τα πήγε ακόμα καλύτερα, με τη «γαλανόλευκη» να κυριαρχεί απόλυτα στο παρκέ και να κάνει θραύση και στις δύο πλευρές του παρκέ! Με τον Γιάννη σε... ημιάγρια κατάσταση να πετυχαίνει επτά πόντους και τους Παπανικολάου, Καλαϊτζάκη και Σλούκα να σκοράρουν από ένα καλάθι, η Εθνική μας εκτόξευσε τη διαφορά στο +28 και το 60-32 στο 23'!



Με την άμυνά μας να δηλώνει «παρούσα» καθ' όλη τη διάρκεια του ματς, η «επίσημη αγαπημένη» έφτασε στο εκπληκτικό double score και το 64-32 δύο λεπτά αργότερα, μια διαφορά που διατήρησε σε αυτά τα ύψη μέχρι και το φινάλε του δεκαλέπτου (41-69). Μάλιστα, η έκταση του σκορ έδωσε την ευκαιρία στον κόουτς Σπανούλη να αποσύρει από νωρίς τους βασικούς του και να τους δώσει τις απαραίτητες ανάσες και στιγμές ξεκούρασης ενόψει της συνέχειας του τουρνουά.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94

