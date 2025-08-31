Ολυμπιακός: Το teaser για τη μεταγραφή Ταρέμι

Το… τηλεφώνημα της συμφωνίας με τον Μέχντι Ταρέμι «διαρρέει» ο Ολυμπιακός στα social media.



Με teaser που έδωσαν στη δημοσιότητα, οι «ερυθρόλευκοι» δείχνουν τον Ιρανό να απαντά σε μια κλήση από τον Ολυμπιακό και να λέει χαρακτηριστικά «Ναι, είναι επίσημο, υπάρχει συμφωνία. Τα λέμε σε λίγο».

Προϊδεάζουν λοιπόν οι Πειραιώτες για την ανακοίνωσή του σε λίγα λεπτά, ολοκληρώνοντας μια τεράστια μεταγραφή με την απόκτηση του 33χρονου killer!



Υπενθυμίζεται πως ο Ταρέμι προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 09:00, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις και στη συνέχεια πέρασε από ιατρικά, εργομετρικά και υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

