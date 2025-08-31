Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δείτε το teaser του Ολυμπιακού για τη μεταγραφή του Μέχντι Ταρέμι

Ο Ολυμπιακός προϊδεάζει τον κόσμο πως άμεσα αναμένεται να ανακοινώσει τη μεταγραφή του Μέχντι Ταρέμι

Ολυμπιακός: Το teaser για τη μεταγραφή Ταρέμι

Το… τηλεφώνημα της συμφωνίας με τον Μέχντι Ταρέμι «διαρρέει» ο Ολυμπιακός στα social media.

Με teaser που έδωσαν στη δημοσιότητα, οι «ερυθρόλευκοι» δείχνουν τον Ιρανό να απαντά σε μια κλήση από τον Ολυμπιακό και να λέει χαρακτηριστικά «Ναι, είναι επίσημο, υπάρχει συμφωνία. Τα λέμε σε λίγο».

Προϊδεάζουν λοιπόν οι Πειραιώτες για την ανακοίνωσή του σε λίγα λεπτά, ολοκληρώνοντας μια τεράστια μεταγραφή με την απόκτηση του 33χρονου killer!

Υπενθυμίζεται πως ο Ταρέμι προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 09:00, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις και στη συνέχεια πέρασε από ιατρικά, εργομετρικά και υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Σούπερλιγκα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark