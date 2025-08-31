Formula 1: Θρίαμβος με άρωμα τίτλου στην Ολλανδία για τον Πιάστρι

Θρίαμβος με άρωμα τίτλου για τον Όσκαρ Πιάστρι στην Ολλανδία!



Ο πιλότος της McLaren και πρωτοπόρος στη γενική βαθμολογία της Formula 1, υπερασπίστηκε την pole position που πήρε στις κατατακτήριες και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη στο Grand Prix του Ζάντβορτ, αυξάνοντας στους 34 βαθμούς τη διαφορά του από τον δεύτερο και ομόσταυλό του, Λάντο Νόρις, ο οποίος εγκατέλειψε επτά γύρους πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Ίσακ Χατζάρ, ο οποίος ανέβηκε στο βάθρο για πρώτη φορά στην καριέρα του! Καταστροφή για τη Ferrari, η οποία είδε τόσο τον Λιούις Χάμιλτον, όσο και τον Σαρλ Λεκλέρ, να εγκαταλείπουν.



Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Πιάστρι να διατηρείται στην πρώτη θέση και με τον Φερστάπεν να παίρνει τη δεύτερη από τον Νόρις, ενώ ο Λεκλέρ προσπέρασε τον Ράσελ, ανεβαίνοντας πέμπτος. Στον 9ο γύρο ο Νόρις πήρε πίσω τη δεύτερη θέση από τον Φερστάπεν, με τον Πιάστρι όμως να αυξάνει τη διαφορά του από τον Ολλανδό.

Στον 23ο γύρο ο Χάμιλτον έχασε τον έλεγχο της Ferrari του και αποσύρθηκε, αφού χτύπησε στις μπαριέρες, ενώ ο Νόρις παρέμεινε στην κορυφή μετά την αποχώρηση του οχήματος ασφαλείας. Ο Λεκλέρ πέρασε τον Ράσελ, αλλά στον 54ο γύρο σε μια μονομαχία του με τον Αντονέλι, συγκρούστηκε με τη Mercedes, φεύγοντας και εκείνος, όπως και ο ομόσταυλός τους, από τον αγώνα.

Ο Πιάστρι παρέμενε μπροστά από τον Νόρις, όμως ο Βρετανός αναγκάστηκε να αποσυρθεί λόγω μηχανικού προβλήματος, επτά γύρους πριν από το φινάλε. Ο Φερστάπεν προσπάθησε να πιέσει στις τελευταίους γύρους, αλλά ο Πιάστρι διατήρησε τελικά με άνεση την πρώτη θέση, ενώ ο Χατζάρ τερμάτισε τρίτος και ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο!

Η κατάταξη:

RACE CLASSIFICATION (LAP 72/72)



Piastri's ninth win, Hadjar's first podium and double points for Red Bull, Haas and Aston Martin 👏👏👏#F1 #DutchGP pic.twitter.com/f5X7co2ocu — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

