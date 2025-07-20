Ο Γκονσάλο Μπόρζες γράφτηκε ξανά για τον Ολυμπιακό αυτό το καλοκαίρι. Παρόλα αυτά, ο εξτρέμ της Πόρτο που δεν απασχόλησε επί της ουσίας τους «ερυθρόλευκους» καταλήγει στην Ολλανδία.

Η Φέγενορντ κλείδωσε τη μεταγραφή του 24χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, με τον ολλανδικό σύλλογο να βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με τους «δράκους».

Η απόκτηση του Μπόρζες θα κοστίσει 9 εκατ. ευρώ στην ομάδα του Ρότερνταμ, ενώ το συνολικό ποσό μπορεί να αυξηθεί κατά 2 εκατ. ευρώ ακόμη σε μπόνους.

Ο Μπόρζες είναι παιδί των ακαδημιών της Μπενφίκα, με την Πόρτο πάντως να τον αποκτά σε νεαρή ηλικία και να του προσφέρει την ευκαιρία να αγωνιστεί σε επαγγελματικό επίπεδο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.