Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έκλεισε Μπόρζες με 9 εκατ. ευρώ η Φέγενορντ

Τη μεταγραφή του Γκονσάλο Μπόρζες από την Πόρτο κλείδωσε η Φέγενορντ

Μπόρζες

Ο Γκονσάλο Μπόρζες γράφτηκε ξανά για τον Ολυμπιακό αυτό το καλοκαίρι. Παρόλα αυτά, ο εξτρέμ της Πόρτο που δεν απασχόλησε επί της ουσίας τους «ερυθρόλευκους» καταλήγει στην Ολλανδία.

Η Φέγενορντ κλείδωσε τη μεταγραφή του 24χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, με τον ολλανδικό σύλλογο να βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με τους «δράκους».

Η απόκτηση του Μπόρζες θα κοστίσει 9 εκατ. ευρώ στην ομάδα του Ρότερνταμ, ενώ το συνολικό ποσό μπορεί να αυξηθεί κατά 2 εκατ. ευρώ ακόμη σε μπόνους.

Ο Μπόρζες είναι παιδί των ακαδημιών της Μπενφίκα, με την Πόρτο πάντως να τον αποκτά σε νεαρή ηλικία και να του προσφέρει την ευκαιρία να αγωνιστεί σε επαγγελματικό επίπεδο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φέγενορντ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark