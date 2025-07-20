Με Λαφόν αλλά χωρίς Λοντίγκιν στη Σκωτία για το ματς με τη Ρέιντζερς ο Παναθηναϊκός

Την προετοιμασία του, για το πρώτο μεγάλο ματς του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Champions League με τη Ρέιντζερς ολοκλήρωσε με πρωινή προπόνηση στο Κορωπί ο Παναθηναϊκός.

Λίγο μετά το τελευταίο, εν Ελλάδι, πρόγραμμά τους και την ενωτική συζήτηση με του αντιπροσώπους της Θύρας 13, που εξέφρασαν την στήριξή τους στην ομάδα, ο Ρουί Βιτόρια, ανακοίνωσε τους 22 ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν στη Γλασκόβη για το μεγάλο ματς του «Άιμπροξ».

Σε αυτή δεν συμπεριλήφθηκε ο Γιούρι Λοντίγκιν, με τον νεοαποκτηθέντα Αλμπάν Λαφόν να παίρνει το «βάπτισμα του πυρός» με τη νέα του ομάδα και να μπαίνει στην αποστολή. Εκτός μεταξύ άλλων έμεινε και ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς, ο οποίος «κουβαλά» την τιμωρία από το περσινό ματς με τη Φιορεντίνα για το Conference League.

Nα σημειωθεί ότι η αποστολή του Παναθηναϊκού, αναχωρεί το πρωί της Δευτέρας για τη Σκωτία.

Την αποστολή απαρτίζουν οι: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης,Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον,Γεντβάι , Κώτσιρας , Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Πελίστρι, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης, Σφιντέρσκι, Γερεμέγεφ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.