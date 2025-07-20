Παγκόσμιο Κύπελλο: Η Ισπανία η αντίπαλος της Εθνικής στον ημιτελικό

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών συνεχίζει το εντυπωσιακό της ταξίδι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και ετοιμάζεται για τον μεγάλο ημιτελικό της Τρίτης (22/7, 12:35, ΕΡΤ1, sport-fm.gr) απέναντι στην Ισπανία!



Η «γαλανόλευκη» προέρχεται από μια σπουδαία πρόκριση επί της Ιταλίας, ενώ οι Ίβηρες απέκλεισαν εύκολα το Μαυροβούνιο με 14-5, βρίσκοντας ρυθμό μετά το πρώτο οκτάλεπτο και «καθαρίζοντας» την αναμέτρηση με άνεση.

Η Ισπανία έδειξε ξανά τη δύναμή της, ωστόσο η Εθνική έχει αποδείξει ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο. Άλλωστε, οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν πρόσφατα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, με την Ελλάδα να φεύγει με το κεφάλι ψηλά, επικρατώντας 15-13 και κατακτώντας την 5η θέση στη διοργάνωση.



Τελευταία τους μάχη ήταν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου οι Ισπανοί κατέκτησαν το τρόπαιο (16-14).



Τα οκτάλεπτα: Ισπανία–Μαυροβούνιο: 4-3, 4-1, 3-0, 3-1

