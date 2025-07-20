Λογαριασμός
Footmercato: «Τεράστια η διαφορά Τζιρόνα & Μαρσέιγ για Ουναΐ»

«Ασέβεια τα 3 εκατ. ευρώ που πρόσφεραν οι Ισπανοί», αναφέρει το δημοσίευμα του Footmercato - Όλα δείχνουν ανατροπή δεδομένων

Ουναΐ

Συνέχεια στο... σίριαλ του Αζεντίν Ουναΐ με νέο «επεισόδιο», αυτή φορά από τη Γαλλία. Τις τελευταίες ώρες, από το Μαρόκο, υπήρξαν δημοσιεύματα τα οποία παρουσίαζαν τον 25χρονο ποδοσφαιριστή πολύ κοντά στην Τζιρόνα, κάνοντας μάλιστα λόγο για κατ' αρχήν συμφωνία.

Το Footmercato ωστόσο και ο έγκριτος, Σαντί Αουνά, έρχονται να δώσουν μια νέα διάσταση στο θέμα. Και αυτό γιατί υποστηρίζουν ότι όχι μόνο Μαρσέιγ και Τζιρόνα δεν πλησιάζουν σε συμφωνία, αλλά η διαφορά μεταξύ τους είναι πολύ μεγάλη, σε ό,τι αφορά το οικονομικό.

Η πρόταση της Τζιρόνα σύμφωνα με το ρεπορτάζ ήταν... προσβλητική για τη Μαρσέιγ, αφού αφορούσε 3 εκατ. ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του Αζεντίν Ουναΐ με τον γαλλικό σύλλογο να την απορρίπτει.

Θυμίζουμε ότι ο Ουναΐ εδώ και αρκετό καιρό προπονείται με τη δεύτερη ομάδα της Μαρσέιγ και δεν υπολογίζεται από τον Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι και τον Παναθηναϊκό να περιμένει στη «γωνία» για τις περαιτέρω εξελίξεις.

Πηγή: sport-fm.gr

