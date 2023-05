F1: Αναβλήθηκε το γκραν πρι της Ίμολα λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Ιταλία

Ακυρώθηκε το γκραν πρι της Ίμολα λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Ιταλία, όπως ανακοίνωσε επισήμως η διοργανώτρια αρχή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της F1, Στέφανο Ντομενικάλι τόνισε ότι «αυτή η πλημμύρα είναι μια τραγωδία, πρέπει να εγγυηθούμε την ασφάλεια και να μην δημιουργήσουμε πρόσθετα βάρη για τις αρχές»

Η ανακοίνωση της F1:

