Η Εθνική πόλο ανδρών έκανε… ξανά το καθήκον της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση της Σλοβενίας 23-8, σε μια αναμέτρηση που δεν έκρυβε ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς η διαφορά δυναμικότητας ήταν εμφανής από το ξεκίνημα. Παρ' όλα αυτά, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προσέγγισε το παιχνίδι με τη σοβαρότητα που απαιτείται σε μια μεγάλη διοργάνωση, παρουσιάζοντας συγκέντρωση, αποτελεσματικότητα και βάθος σε όλες τις γραμμές. Ουσιαστικά, η Ελλάδα έκανε μια καλή… προπόνηση ενόψει του μεγάλου ραντεβού με την Κροατία, φτάνοντας στο 2/2 και επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της σταθερότητα.

Την ίδια στιγμή, η Κροατία δείχνει επίσης σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους «16» μετά το επιβλητικό 18-7 επί της Γεωργίας. Μετά το 20-4 απέναντι στη Σλοβενία, οι Κροάτες συνέχισαν με κυριαρχική εικόνα, προηγήθηκαν 7-2 στο ημίχρονο, κέρδισαν όλα τα οκτάλεπτα και έφτασαν άνετα στο τελικό σκορ, με τον Κονσταντίν Χάρκοφ να ξεχωρίζει με τέσσερα τέρματα.

Η Ελλάδα έχει επίσης «κλειδώσει» την παρουσία της στους «16», όμως το πραγματικό τεστ βρίσκεται μπροστά της: Την Πέμπτη στις 20:30 απέναντι στην Κροατία. Το παιχνίδι αυτό θα κρίνει ποια ομάδα θα μπει στη δεύτερη φάση με το απόλυτο των βαθμών, στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη για μια θέση στην τετράδα.

Το ματς

Το πρώτο οκτάλεπτο της αναμέτρησης με τη Σλοβενία εξελίχθηκε σε… δύο διαφορετικές ιστορίες για την Εθνική. Το παιχνίδι ξεκίνησε με νευρικότητα, καθώς οι Σλοβένοι βρήκαν πρώτοι δίχτυα και μάλιστα πήραν ξανά προβάδισμα με πέναλτι, κρατώντας την Ελλάδα σε θέση καταδίωξης. Η «γαλανόλευκη» όμως αντέδρασε άμεσα. Ο Γκίλλας ισοφάρισε, ο Γκιουβέτσης έφερε ξανά το ματς στα ίσα και από εκείνο το σημείο η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου πάτησε το γκάζι. Με τον Σκουμπάκη να δίνει για πρώτη φορά προβάδισμα και τους Νικολαΐδη, Παπαναστασίου και Γενηδουνιά να ακολουθούν, η Ελλάδα έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί που τη μετέτρεψε από… κυνηγό σε απόλυτο κυρίαρχο. Το οκτάλεπτο έκλεισε στο 2-7, με την Εθνική να έχει επιβάλει πλήρως τον ρυθμό της και να δείχνει από νωρίς ότι θέλει να «καθαρίσει» το παιχνίδι.



