Στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, ο οποίος σύμφωνα με την ΕΛΑΣ βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης, προκαλούσε φασαρία και είχε επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του.

Όπως αναφέρει και το thestival.gr, το συμβάν συνέβη κατά τη διάρκεια πτήσης που πραγματοποιούσε χθες το βράδυ (2/6) το δρομολόγιο Μάντσεστερ – Αττάλεια και προσγειώθηκε αναγκαστικά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Η σύλληψη έγινε για «Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών», «Παράβαση εντολών Κυβερνήτη» και «Διασάλευση της τάξης».

Ακολούθως, το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση για τον προορισμό του, ενώ ο Βρετανός συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

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