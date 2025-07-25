Λογαριασμός
Εθνική πόλο ανδρών: Πάτησαν Ελλάδα οι χάλκινοι παγκόσμιοι πρωταθλητές

Η Εθνική Ελλάδος έφυγε από τη Σιγκαπούρη με το χάλκινο μετάλλιο στις αποσκευές της και προσγειώθηκε στο Ελ. Βενιζέλος ως θριαμβεύτρια

Εθνική Πόλο

Η Ελλαδάρα έκανε πάρτι στον μικρό τελικό διαλύοντας τη Σερβία με 16-7 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Ανδρών.

Με αυτό το μετάλλιο η Ελλάδα έφτασε τα συνολικά 23 μετάλλια στα παγκόσμια πρωταθλήματα, αποδεικνύοντας ότι όντως η Εθνική πόλο είναι η… επίσημη αγαπημένη.

Ο Θοδωρής Βλάχος και τα παιδιά του επέστρεψαν πίσω στην Ελλάδα γεμάτοι χαμόγελα και με τα χάλκινα μετάλλια υψωμένα ψηλά με άφθονη περηφάνια και καμάρι.

Εθνική Πόλο

Πόλο

TAGS: Πόλο Εθνική Ομάδα
