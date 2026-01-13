Το προημιτελικά στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Το Κύπελλο Ελλάδας betsson μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση του και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας… βάζει στο παιχνίδι των προημιτελικών.
Την Τετάρτη (14/01) στις 18:30 τα βλέμματα στρέφονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ενώ δύο ώρες αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη, σε ακόμη μία μεγάλη αναμέτρηση με έπαθλο μια θέση στα ημιτελικά.
Νωρίτερα, στις 17:00 η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ κοντράρονται για ένα εισιτήριο στον επόμενο γύρο, ενώ σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από τις 15:00 με το ματς Λεβαδειακός-Κηφισιά.
Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόηχο των αγώνων, σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις απόψεις των ακροατών, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός - Άρης, ΑΕΚ - ΟΦΗ, Λεβαδειακός - Κηφισιά.
Ζήστε τους νοκ άουτ προημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας betsson εδώ, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
