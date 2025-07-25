Επέστρεψε η χρυσή Εθνική πόλο Γυναικών: «Ήταν μόνο η αρχή - Αυτά είναι τα 15 λεπτά δημοσιότητάς μας»

Με χαμόγελα, παρά το κουραστικό ταξίδι, αλλά και με το χρυσό μετάλλιο να φωτίζει τα πρόσωπά τους επέστρεψαν στην Αθήνα λίγο πριν τις 8 το πρωί από τη Σιγκαπούρη τα μέλη της Εθνικής πόλο Γυναικών, που κατέκτησαν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Στις δηλώσεις των πρωταγωνιστών κυριάρχησαν η συγκίνηση, η χαρά, η έκπληξη για το πλήθος των ΜΜΕ, αλλά και το παράπονο για τη μικρή προβολή του αθλήματος, όπως και η ανάγκη για μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία.

Ο προπονητής της ομάδας, Χάρης Παυλίδης, τόνισε: «Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη τι έχει γίνει. Θεωρούμε ότι κερδίσαμε ένα απλό τουρνουά, αλλά από ό,τι βλέπουμε από τις αντιδράσεις, είναι κάτι πολύ μεγάλο και θα το καταλάβουμε ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες. Ο κ. Βρούτσης μάς μίλησε και υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να αποκτήσει επιτέλους ένα κολυμβητήριο η Εθνική ομάδα, γιατί δεν γίνεται οι παγκόσμιοι πρωταθλητές να ζητάνε συνεργασία από τα σωματεία για κάποιες ώρες σε κολυμβητήρια. Το ιδανικό θα ήταν να έχουμε ένα σύγχρονο γυμναστήριο, με εγκαταστάσεις, με αίθουσα βίντεο, με γυμναστήριο, με εστιατόριο, όπως σε όλες τις άλλες χώρες. Αυτά είναι τα 15 λεπτά δημοσιότητάς μας. Την άλλη βδομάδα δεν θα μας θυμάται κανένας. Θα γίνει κάποια μεγάλη επιτυχία ξανά. Δυστυχώς, δεν έχει το πόλο την προβολή που πρέπει, δεν είναι μεγάλη και η δημοφιλία του, το καταλαβαίνω αυτό. Όσα περισσότερα παιδιά ασχοληθούν με το πόλο θα είναι κέρδος. Η δεξαμενή των παικτριών είναι πάρα πολύ μικρή».

Η αρχηγός της ομάδας, Ελευθερία Πλευρίτου, δήλωσε: «Τέτοια υποδοχή είναι κάτι καινούριο. Ελπίζω να το συνηθίσουμε. Η χαρά είναι απερίγραπτη, είμαι περήφανη για την ομάδα μου. Είναι μόνο η αρχή. Έχουμε δει μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, αλλά γενικά θα ήταν καλό να θυμούνται τους αθλητές και όταν δεν υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις. Για μας τους αθλητές η δυσκολία είναι στην καθημερινότητα. Για μας αυτός ο τίτλος σημαίνει τα πάντα. Βρισκόμαστε στην κορυφή του κόσμου, είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορείς να πάρεις μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε το μόνο ομαδικό άθλημα με δύο χρυσά. Ελπίζουμε να συνεχίζουμε έτσι εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων. Συγκινηθήκαμε ακούγοντας τον εθνικό ύμνο, νιώσαμε ανατριχίλα. Ο επόμενος στόχος είναι το Ευρωπαϊκό του χρόνου».

