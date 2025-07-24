Λογαριασμός
Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική Πόλο: Το χάλκινο συμβολίζει το θάρρος και την άρνηση να υποταχθούμε στις δυσκολίες

Συγχαρητήρια από τον πρωθυπουργό στην Εθνική Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση της 3ης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης 

Κυριάκος Μητσοτάκης

Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης μετέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα social media.

«Το χάλκινο μετάλλιο αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από μια διεθνή διάκριση. Συμβολίζει το θάρρος, την αποφασιστικότητα και την άρνηση να υποταχθούμε στις δυσκολίες. Μπράβο παιδιά!» όπως ανέφερε.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Εθνική Ομάδα Πόλο
