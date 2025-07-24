Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης μετέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα social media.

«Το χάλκινο μετάλλιο αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από μια διεθνή διάκριση. Συμβολίζει το θάρρος, την αποφασιστικότητα και την άρνηση να υποταχθούμε στις δυσκολίες. Μπράβο παιδιά!» όπως ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

