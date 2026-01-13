Έτοιμος να κάνει τον Σαντίνο Αντίνο την πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της Γοδόι Κρους είναι ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με κορυφαίους ρεπόρτερ της Λατινικής Αμερικής.



Οι Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα και Σέζαρ Λουίς Μέρλο αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρους!



Συγκεκριμένα, αμφότεροι οι δημοσιογράφοι, αναφέρουν ότι οι «πράσινοι» θα αποκτήσουν το 75% των δικαιωμάτων του 20χρονου βραχύσωμου εξτρέμ ως το καλοκαίρι του 2029, έναντι του ποσού των 10 εκατ. ευρώ!



Σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, οι «πράσινοι» θα αποκτήσουν το 75% των δικαιωμάτων του 20χρονου εξτρέμ έως το καλοκαίρι του 2029, καταβάλλοντας το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.



Όπως μετέδωσε νωρίτερα και το «Ovacion Uno», απομένουν πλέον τα τυπικά για την οριστική ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τους νομικούς εκπροσώπους της Γοδόι Κρους να ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειε

🚨Santino Andino refuerza #Panathinaikos



👉🏾#GodoyCruz vende el 75% en €10M



📍Se cruzan contratos en lo términos anticipados ayer.



✍🏾 por cuatro años. pic.twitter.com/6CbiWxOi96 January 13, 2026

🚨Godoy Cruz ha llegado a un acuerdo de palabra con Panathinaikos para transferir a Santino Andino en €10M por el 75% del pase.

*️⃣Ya trabajan los abogados de los clubes en la redacción de los documentos. El joven delantero firmará hasta junio de 2029. #TratoHecho pic.twitter.com/ldFK88pXwJ — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 13, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.