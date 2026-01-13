Λογαριασμός
«Πουλήθηκε στον Παναθηναϊκό ο Αντίνο - Αυτό είναι το κόστος και το συμβόλαιο»

Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα και Σέζαρ Λουίς Μέρλο με νέο «χτύπημα» στο Χ υποστηρίζουν ότι ο Παναθηναϊκός αγοράζει με 10 εκατ. ευρώ το 75% των δικαιωμάτων του Αντίνο

Αντίνο

Έτοιμος να κάνει τον Σαντίνο Αντίνο την πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της Γοδόι Κρους είναι ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με κορυφαίους ρεπόρτερ της Λατινικής Αμερικής.

Οι Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα και Σέζαρ Λουίς Μέρλο αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρους!

Συγκεκριμένα, αμφότεροι οι δημοσιογράφοι, αναφέρουν ότι οι «πράσινοι» θα αποκτήσουν το 75% των δικαιωμάτων του 20χρονου βραχύσωμου εξτρέμ ως το καλοκαίρι του 2029, έναντι του ποσού των 10 εκατ. ευρώ!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, οι «πράσινοι» θα αποκτήσουν το 75% των δικαιωμάτων του 20χρονου εξτρέμ έως το καλοκαίρι του 2029, καταβάλλοντας το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα και το «Ovacion Uno», απομένουν πλέον τα τυπικά για την οριστική ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τους νομικούς εκπροσώπους της Γοδόι Κρους να ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειε

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Ράφα Μπενίτεθ
