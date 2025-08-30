Ευρωμπάσκετ: Καθάρισε σβηστά την Κύπρο η Εθνική

Έκανε το… χρέος της και συνεχίζει η Ελλάδα. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη νίκησε πολύ εύκολα την Κύπρο με σκορ 96-69, στο ιστορικό πρώτο επίσημο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Κάπως έτσι, ανέβηκε στο 2-0 και τώρα στρέφεται στο κρίσιμο αυριανό (31/08) ματς με τη Γεωργία, που θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την πρωτιά στον Γ’ Όμιλο.



Όπως αναμενόταν, η Εθνική έδειξε από πολύ νωρίς την ανωτερότητά της στο παρκέ. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει εκτός και πολλούς από τους βασικούς να έχουν μίνιμουμ χρόνο συμμετοχής, η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε από το παιχνίδι και μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση, διατηρώντας διαρκώς διψήφιο προβάδισμα.



Πρώτοι σκόρερ της «γαλανόλευκης» ήταν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Ντίνος Μήτογλου με 18 πόντους, ενώ 14 μέτρησε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και 12 ο εξαιρετικός Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, που πήρε πολύ χρόνο στην αναμέτρηση. Για την Κύπρο, 15 πόντους είχε ο Ντάραλ Γουίλις και 16 ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής.



Το ματς



Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με αστοχία το ματς, με τον Γουίλις να ανοίγει το σκορ με 1/2 βολές για το 1-0. Ο Κούμης σκόραρε από κοντά για το 3-0 των γηπεδούχων, πριν η Ελλάδα βρει επιτέλους τους πρώτους της πόντους με 2/3 βολές του Λαρεντζάκη για το 3-2, μετά από 3,50 λεπτά αγώνα. Ο Ντόρσεϊ έβαλε μπροστά την Εθνική με σουτ από κοντά (3-4), πριν ο Στυλιανού βάλει τρίποντο για το 6-4. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ απάντησε με δικό του μακρινό σουτ (6-7), ενώ ακολούθησε ένα ακόμη δικό του και ένα του Λαρεντζάκη για το 8-13. Ο Πασσιαλής και ο Σαμοντούροφ αντάλλαξαν καλάθια από κοντά (10-15), με τον Μήτογλου να γράφει το 10-17 με βολές. Ο Μιχαήλ έδωσε λύση στην Κύπρο με τρίποντο (13-19), όμως ο Τολιόπουλος απάντησε για το 13-22 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Γουίλις και ο Μήτογλου αντάλλαξαν δύσκολα καλάθια για το 15-24. Ο Παπανικολάου έγραψε την πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα με τρίποντο (19-29) μετά από ωραία κυκλοφορία, πριν ο Σλούκας βάλει μακρινό σουτ για το 19-32. Ο Λαρεντζάκης ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά με τρίποντο από τη γωνία (21-35), όμως ο Τίγκας απάντησε για το 24-35. Η Κύπρος μείωσε κι άλλο με μακρινό σουτ του Ηλιάδη (27-35), αναγκάζοντας τον Βασίλη Σπανούλη να καλέσει το πρώτο του τάιμ άουτ στο παιχνίδι. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο κρεμάστηκε από το αντίπαλο καλάθι (27-37), πριν ο Σαμοντούροφ εκτελέσει εύστοχα για τρεις και γράψει το 29-40. Ο Γιουνγκ έκανε ξανά τη διαφορά μονοψήφια (31-40), πριν ο Σαμοντούροφ βάλει μπάζερ μπίτερ τρίποντο για το 31-43.

Στο δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τρίποντο του Ντόρσεϊ και χουκ του Μήτογλου, που ανέβασαν τη διαφορά στο +15 για την Ελλάδα (33-48). Ο Τίγκας έδωσε μία λύση στην Κύπρο (35-48), πριν βάλει τρίποντο και στη συνέχεια δύο βολές για το 40-48. Ο Ντόρσεϊ ήταν αυτός που επανέφερε το διψήφιο προβάδισμα της Ελλάδας με σουτ τριών πόντων (40-51), με τον Καλαϊτζάκη να ευστοχεί σε τρίποντο (42-54) και τον Μήτογλου να καρφώνει στον αιφνιδιασμό για το 42-56 της Ελλάδας. Ο Ντίνος ευστόχησε και από μακριά για το μεγαλύτερο προβάδισμα της «γαλανόλευκης» (42-59), με τον Σιμιτζή να του απαντάει αμέσως για το 45-59. Ο Σαμοντούροφ έστειλε την Εθνική για πρώτη φορά στο +19 (45-64), με τον Γουίλις να μειώνει αμέσως σε 47-64. Ο Λαρεντζάκης και ο Παπανικολάου εκτόξευσαν τη διαφορά στο 47-69 του τρίτου δεκαλέπτου.

Η τέταρτη περίοδος ήταν πλέον διαδικαστική, με την Ελλάδα να έχει εξασφαλίσει τη νίκη και να κάνει… συντήρηση δυνάμεων. Η Κύπρος μείωσε κάτω από τους 20 με συνεχόμενους πόντους του Γουίλις, όμως ο Λαρεντζάκης απάντησε με γκολ φάουλ για το 51-73. Ο Ντόρσεϊ πήγε στο καλάθι και έβαλε λέι απ (51-75), με τον Κατσίβελη να καρφώνει εντυπωσιακά στο τρανζίσιον για το 51-77. Ο Έλληνας γκαρντ πήγε στη γραμμή και έγραψε το 53-81, με τον Μήτογλου από κοντά να συνεχίζει το πολύ καλό του παιχνίδι (56-83). Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι φυσικά δεν είχαν αντίδραση, με την Ελλάδα να παίρνει την εύκολη νίκη.



Τα δεκάλεπτα: 13-22, 31-43, 47-69, 69-96

