Πάντοβιτς: «Τιμή για εμένα ο Παναθηναϊκός, το αποφάσισα από την πρώτη στιγμή»

O Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Μίλος Πάντοβιτς που έφτασε στην Αθήνα στις 17:00 του Σαββάτου για να αποτελέσει άλλη μια επιλογή για τη γραμμή κρούσης της ομάδας.



Ο Σέρβος επιθετικός μετακομίζει στην Αθήνα από την Μπάτσκα Τόπολα και στις πρώτες του δηλώσεις από το «Ελ. Βενιζέλος», προτού περάσει από ιατρικά και υπογράψει, σχολίασε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλο κλαμπ και νιώθω τιμή που είμαι εδώ για την ομάδα. Δεν είχα καμία αμφιβολία να έρθω. Από την πρώτη στιγμή που έμαθα για το ενδιαφέρον, ήθελα να έρθω εδώ.Ήξερα ότι έπρεπε να προετοιμαστούν για το ματς της Κυριακής, εύχομαι να πάρουμε τη νίκη και έπειτα θα μιλήσω με τους συμπαίκτες μου. Ξέρω τους δυο Φίλιπ (σ.σ. Τζούριτσιτς και Μλαντένοβιτς) και θα μιλήσουμε σίγουρα.Έχω μεγάλους στόχους. Για αυτό ήρθα. Θέλω να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. Για να μιλήσουμε για τους στόχους μας, θα πρέπει να μιλήσω και με τον κόουτς και να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου. Θα δώσω τα πάντα για τον Παναθηναϊκό».

