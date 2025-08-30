Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγκίνηση στο Ευρωμπάσκετ: Οι παίκτες Ελλάδας και Κύπρου και όλο το γήπεδο τραγουδούν μαζί τον Εθνικό Ύμνο - Βίντεο

Κατάμεστο είναι το «Σπύρος Κυπριανού» για το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Κύπρο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025

Ευρωμπάσκετ: Οι παίκτες Ελλάδας και Κύπρου τραγουδούν μαζί τον Εθνικό Ύμνο

Συγκίνηση επικράτησε στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025. Κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου οι παίκτες  της Ελλάδας και της Κύπρου, και όλοι οι θεατές στο γήπεδο, τραγούδησαν μαζί τον Εθνικό Ύμνο. 

Κατάμεστο είναι το «Σπύρος Κυπριανού» για το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Κύπρο. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν sold out και έτσι το γήπεδο γέμισε από 8.000 θεατές στην ιστορική πρώτη επίσημη συνάντηση των δύο χωρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εθνική Ελλάδας Κύπρος Eurobasket 2025
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark