Ευρωμπάσκετ: Οι παίκτες Ελλάδας και Κύπρου τραγουδούν μαζί τον Εθνικό Ύμνο

Συγκίνηση επικράτησε στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025. Κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου οι παίκτες της Ελλάδας και της Κύπρου, και όλοι οι θεατές στο γήπεδο, τραγούδησαν μαζί τον Εθνικό Ύμνο.

Κατάμεστο είναι το «Σπύρος Κυπριανού» για το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Κύπρο. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν sold out και έτσι το γήπεδο γέμισε από 8.000 θεατές στην ιστορική πρώτη επίσημη συνάντηση των δύο χωρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.