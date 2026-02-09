Ευδιάθετος Καλάμπρια μετά την αξονική: «Είμαι ζωντανός, όλα καλά»

O Παναθηναϊκός έφυγε με μια σπουδαία νίκη για το γόητρο, τη βαθμολογία, αλλά και την ψυχολογία του από τον «Γεώργιος Καραϊσκάκης» επικρατώντας 1-0 του Ολυμπιακού για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Kατά τη διάρκεια του ματς ωστόσο, ο Ράφα Μπενίτεθ, είδε τον Ντάβιντε Καλάμπρια να αποχωρεί αναγκαστικά από τον αγωνιστικό χώρο εξαιτίας μιας άσχημης πτώσης που είχε στο χορτάρι έπειτα από επικίνδυνη διεκδίκηση της μπάλας με τον Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Ιταλός δεξιός μπακ έφυγε με φορείο και κολάρο από το ματς και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ υποβλήθηκε και σε αξονική τομογραφία αυχενικής μοίρας, η οποία ήταν καθαρή, όπως επιβεβαιώθηκε το πρωί της Δευτέρας.

Μέσα από το Instagram o Kαλάμπρια, εξέφρασε τη χαρά του για τη νίκη του Παναθηναϊκού, αλλά και για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του για τα οποία τοποθετήθηκε με αρκετό... χιούμορ: «Μεγάλη νίκη στο ντέρμπι. Είμαι ζωντανός, όλα καλά.»

