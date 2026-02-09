Ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί να στερηθεί τους Ανδρέα Τετέι και Ντάβιντε Καλάμπρια σε ένα από τα προσεχή παιχνίδια του στην Stoiximan Super League.

Και αυτό γιατί τόσο Έλληνας διεθνής επιθετικός, όσο και ο Ιταλός δεξιός μπακ του «τριφυλλιού» είδαν την κίτρινη κάρτα του Βέλγου διαιτητή στο χθεσινό (08/02) νικηφόρο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό. Με αποτέλεσμα αμφότεροι να φτάσουν το όριο των τριών και να πρέπει να εκτίσουν τιμωρίας μιας αγωνιστικής.

Ο Ράφα Μπενίτεθ και οι συνεργάτες του θα πρέπει να αποφασίσουν, λοιπόν, σε ποιο από τα επόμενα τέσσερα ματς του Παναθηναϊκού, που είναι εντός με την ΑΕΛ Novibet (15/02), εκτός με τον ΟΦΗ (22/02), εντός με τον Άρη (01/03) και εντός με τον ΟΦΗ (04/03), θα δηλωθούν να απουσιάσουν.

Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως ενημέρωσαν από το «τριφύλλι», η αξονική τομογραφία αυχενικής μοίρας στην οποία υποβλήθηκε ο Καλάμπρια ήταν «καθαρή». Άρα θα είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς Κυπέλλου με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

