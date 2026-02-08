Παναθηναϊκός με ψυχή, μυαλό και… εκπορθητή Ταμπόρδα άλωσε το Φάληρο

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό με 4-4-2 και τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν από Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν και Ορτέγκα, με τους Έσε και Σιπιόνι στον άξονα. Ροντινέι στο δεξί άκρο, Ποντένσε στο αριστερό και Ταρέμι-Ελ Κααμπί το δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη, ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε το 3-4-3 και τον Λαφόν κάτω από την εστία. Την τριάδα στα στόπερ απάρτιζαν οι Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν και Ίνγκασον, με τον Καλάμπρια δεξιά και τον Κυριακόπουλο αριστερά να καλύπτουν τις πλευρές. Σιώπης-Κοντούρης συνέθεσαν το δίδυμο στα χαφ, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο να κινούνται περιφερειακά του Τετέι.

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο ντέρμπι με ξεκάθαρη διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό του από τα πρώτα λεπτά. Η πρόθεσή του να κυκλοφορήσει γρήγορα την μπάλα και να χτυπήσει από τα άκρα ήταν εμφανής, με τις πρώτες του φάσεις να προέρχονται από σέντρες του Ποντένσε και του Ροντινέι προς τον Ταρέμι, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά με το κεφάλι.

Από την άλλη πλευρά, οι «πράσινοι» είχαν κλείσει σωστά τον άξονα, αμύνονταν σε χαμηλά μέτρα και με κοντινές αποστάσεις, αφήνοντας ελάχιστους χώρους ανάμεσα στις γραμμές. Μάλιστα, η πρώτη τους οργανωμένη επίθεση στο 7' αποδείχθηκε καθοριστική. Ο Ταμπόρδα συνεργάστηκε με τον Τετέι και με τελείωμα από δύσκολη γωνία, που πέρασε κάτω από τα πόδια του Τζολάκη, άνοιξε το σκορ.

Μετά το 0-1, ο Ολυμπιακός αύξησε ακόμη περισσότερο την πίεσή του στο μισό του Παναθηναϊκού, αναπτύσσοντας τις περισσότερες επιθέσεις του από τα αριστερά, με τον Ποντένσε να επιχειρεί διαρκώς ατομικές ενέργειες και γεμίσματα. Ωστόσο, οι παίκτες του Μπενίτεθ είχαν καλή επικοινωνία, έκλειναν σωστά τους χώρους και είχαν βοήθειες από παντού, με τον Τετέι να γυρίζει συχνά για να ενισχύσει το ανασταλτικό κομμάτι.

Η εικόνα ήταν ξεκάθαρη: ο Ολυμπιακός είχε κατοχή που άγγιζε το 70%, αλλά δεν έβρισκε καθαρές τελικές. Τόσο η κεφαλιά του Ταρέμι στο 15' όσο και το σουτ του Έσε στο 17' μπλοκαρίστηκαν εύκολα από τον Λαφόν. Αντίθετα, η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου ήρθε στο 38' και ανήκε στον Παναθηναϊκό.

Μετά από κακή εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, ο Τετέι έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση, πέρασε τον Ορτέγκα, όμως αντί να πασάρει στον Αντίνο που ερχόταν με καλύτερες προϋποθέσεις, επέλεξε να συνεχίσει μόνος και κόπηκε την τελευταία στιγμή από τον Ορτέγκα που πρόλαβε να επιστρέψει, στην τελευταία καλή στιγμή πριν την ανάπαυλα.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με ένταση στο δεύτερο μέρος, ανεβάζοντας τις γραμμές του και ψάχνοντας το γρήγορο γκολ που θα άλλαζε το μομέντουμ. Η είσοδος του Ζέλσον έδωσε ταχύτητα και κάθετο παιχνίδι, με τους «ερυθρόλευκους» να φορτώνουν την περιοχή και να πατούν συχνά-πυκνά στο τελευταίο τρίτο. Όμως εκεί, κάθε φορά, κάτι χαλούσε. Ένα κακό κοντρόλ, ένα βιαστικό τελείωμα, μια σωτήρια κόντρα από τους πολύ συγκεντρωμένους αμυντικούς των «πρασίνων».

Στο 62’ ο Ελ Κααμπί δεν βρήκε στόχο από καλή θέση έπειτα από πολύ γρήγορη αντεπίθεση και ωραία ενέργεια του Ποντένσε, ενώ στο 76’ ο Κλέιτον σούταρε μετά από γύρισμα του Ταρέμι, με την μπάλα να κοντράρει στον Ζέλσον και να περνάει άουτ. Και στο 78’ ήρθε η μεγαλύτερη φάση του Ολυμπιακού. Ωραίο ένα-δύο του Ποντένσε με τον Ταρέμι και παράλληλο γύρισμα του Πορτογάλου, ωστόσο ο Ζέλσον μόνος από τα δύο μέτρα και κενή εστία έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Δυο λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Παναθηναϊκού να ανταποδώσει, όταν μετά από γύρισμα του Ζαρουρί στο δεύτερο δοκάρι ο Παντελίδης δεν κατάφερε να βρει εστία από ανάλογη απόσταση! Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα στο 90+4’ μετά από ωραία προσποίηση και τελείωμα μέσα από την περιοχή, ωστόσο ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Στα τελευταία λεπτά ο Ολυμπιακός έπαιξε τα ρέστα του. Συνεχόμενα γεμίσματα στην περιοχή, όμως ο Λαφόν μπλόκαρε σταθερά σε όλες τις φάσεις και καθάρισε τις φάσεις στο φινάλε που πήγε να δημιουργήσει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, η οποία γνώρισε την πρώτη της ήττα στο Καραϊσκάκη στο φετινό πρωτάθλημα.

