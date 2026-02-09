Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αντετοκούνμπο και Σιάο παρακολούθησαν μαζί από τις κερκίδες το Super Bowl - Βίντεο

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο και ο ιδιοκτήτης του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάο, ταξίδεψαν στο Σαν Φρανσίσκο παρακολούθησαν από κοντά το υπερθέαμα του τελικού του NFL  

Σιάο Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τα αδέρφια του, Θανάση και Άλεξ, παρακολούθησαν παρέα με τον Ρίτσαρντ Σιάο από κοντά το Super Bowl.

Η παρέα του Έλληνα σούπερ σταρ των Μπακς και του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης ταξίδεψαν στο Σαν Φρανσίσκο και παρακολούθησαν το υπερθέαμα του τελικού του NFL, αλλά και του show που περιλάμβανε.

@nfl greek freak in the house 🫡 #giannisantetokounmpo #nfl #superbowl ♬ What You Saying - Lil Uzi Vert
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο Ρίτσαρντ Σιάο Super Bowl
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark