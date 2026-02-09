Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τα αδέρφια του, Θανάση και Άλεξ, παρακολούθησαν παρέα με τον Ρίτσαρντ Σιάο από κοντά το Super Bowl.
Η παρέα του Έλληνα σούπερ σταρ των Μπακς και του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης ταξίδεψαν στο Σαν Φρανσίσκο και παρακολούθησαν το υπερθέαμα του τελικού του NFL, αλλά και του show που περιλάμβανε.
@nfl greek freak in the house 🫡 #giannisantetokounmpo #nfl #superbowl ♬ What You Saying - Lil Uzi Vert
Πηγή: sport-fm.gr
