Τυχερός στάθηκε ο ΠΑΟΚ στην κλήρωση των playoffs του Europa League, καθώς η κληρωτίδα τον έθεσε και πάλι αντιμέτωπο με την Στεάουα Βουκουρεστίου.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας, αντιμετώπισαν τη ρουμανική ομάδα στην Τούμπα για τη League Phase γνωρίζοντας την ήττα 1-0 με το γκολ του Μπιρλιγκέα. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 13 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα στη Ρουμανία.

Θυμίζουμε ότι την Στεάουα είχε αντιμετωπίσει και ο Ολυμπιακός στη Ρουμανία για τη League Phase με την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους να καταφέρνει να αποσπάσει το 0-0 από τους κατόχους του Conference League.

Αν o ΠΑΟΚ καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Στεάουα, θα πέσει πάνω σε μία εκ των Άιντραχτ Φρανκφούρτης ή Λιόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.