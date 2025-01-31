Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με Στεάουα στα playoffs του Εuropa League ο ΠΑΟΚ

Η Στεάουα θα είναι (ξανά) η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League με το πρώτο ματς να διεξάγεται στην Τούμπα στις 13/2 

ΠΑΟΚ

Τυχερός στάθηκε ο ΠΑΟΚ στην κλήρωση των playoffs του Europa League, καθώς η κληρωτίδα τον έθεσε και πάλι αντιμέτωπο με την Στεάουα Βουκουρεστίου.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας, αντιμετώπισαν τη ρουμανική ομάδα στην Τούμπα για τη League Phase γνωρίζοντας την ήττα 1-0 με το γκολ του Μπιρλιγκέα. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 13 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα στη Ρουμανία.

Θυμίζουμε ότι την Στεάουα είχε αντιμετωπίσει και ο Ολυμπιακός στη Ρουμανία για τη League Phase με την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους να καταφέρνει να αποσπάσει το 0-0 από τους κατόχους του Conference League.

Αν o ΠΑΟΚ καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Στεάουα, θα πέσει πάνω σε μία εκ των Άιντραχτ Φρανκφούρτης ή Λιόν.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Europa League ΠΑΟΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark