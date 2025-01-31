Ήρθε ο Σιώπης για τον Παναθηναϊκό: «Τεράστιο κίνητρο να πάρουμε τίτλους»

Λίγο μετά τις 12:00, με καθυστέρηση περίπου μιάμιση ώρας, έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Μανώλης Σιώπης. Ο 30χρονος μεσοαμυντικός ολοκληρώνει τη μετακίνησή του από την Μπράιτον τις επόμενες ώρες και θα ενισχύσει τους «πράσινους» με έναν ακόμη διεθνή ποδοσφαιριστή.



«Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνεται η ευκαιρία να επιστρέψω μέσω ενός μεγάλου συλλόγου όπως ο Παναθηναϊκός, να διεκδικήσω τίτλους και τρόπαια. Όλοι μαζί έχουμε αυτόν τον στόχο, είναι τεράστιο κίνητρο και θα δώσω και την ψυχή μου για την ομάδα και τον κόσμο», τόνισε αρχικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως «… από τον Δεκέμβριο είχε γίνει επαφή. Ήταν δύσκολο να συμβεί τότε, αλλά με τεράστια του κ. Αλαφούζου και του κ. Παπαδημητρίου καταφέραμε να γίνει η μεταγραφή».Ερωτηθείς για το αν έχει κάποιον προσωπικό στόχο απάντησε: «Όταν είσαι στον Παναθηναϊκό προσωπικός στόχος δεν υπάρχει. Μόνο το πρωτάθλημα».Ο Σιώπης θα μεταβεί πλέον για τα διαδικαστικά και θα υπογράψει

