Η κανονική περίοδος της Super League 2 ολοκληρώνεται με σπουδαίες αναμετρήσεις. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.
Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στις 15.00, ο γηπεδούχος ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες και να μειώσει τη διαφορά από την πρωτοπόρο του Α’ Ομίλου ΑΕΛ, που αναζητά την 9η συνεχόμενη νίκη της. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.
Και την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στις 14.45, στον Β’ Όμιλο, ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, με ανεβασμένη ψυχολογία από την προηγούμενη νίκη του, θέλει τους 3 βαθμούς μέσα στην έδρα του, κόντρα στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Διονύσης Δεσύλλας.
Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.
Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
|
ΜΟΝΠΕΛΙΕ – ΛΑΝΣ
|
21.45
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
|
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΕΛ
|
15.00
|
ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΗΡΑΚΛΗΣ – ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
|
15.00
|
ΚΑΒΑΛΑ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ
|
15.00
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ – ΠΑΟΚ Β’
|
15.00
|
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
|
15.00
|
ΜΠΡΕΣΤ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ
|
18.00
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΛΙΛ – ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ
|
22.05
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|
14.45
|
ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΑΕΚ Β’ – ASTERAS AKTOR Β’
|
14.45
|
ΚΗΦΙΣΙΑ – ΧΑΝΙΑ
|
14.45
|
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
|
14.45
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΑΙΓΑΛΕΩ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
|
14.45
|
ΜΑΡΣΕΙΓ – ΛΥΩΝ
|
21.45
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
