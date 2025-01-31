Η κανονική περίοδος της Super League 2 ολοκληρώνεται με σπουδαίες αναμετρήσεις. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στις 15.00, ο γηπεδούχος ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες και να μειώσει τη διαφορά από την πρωτοπόρο του Α’ Ομίλου ΑΕΛ, που αναζητά την 9η συνεχόμενη νίκη της. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.

Και την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στις 14.45, στον Β’ Όμιλο, ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, με ανεβασμένη ψυχολογία από την προηγούμενη νίκη του, θέλει τους 3 βαθμούς μέσα στην έδρα του, κόντρα στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Διονύσης Δεσύλλας.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΟΝΠΕΛΙΕ – ΛΑΝΣ 21.45 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΕΛ 15.00 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΗΡΑΚΛΗΣ – ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ 15.00 MONOBALA.GR ΚΑΒΑΛΑ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ 15.00 MONOBALA.GR ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ – ΠΑΟΚ Β’ 15.00 MONOBALA.GR ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 15.00 MONOBALA.GR ΜΠΡΕΣΤ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 18.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΛΙΛ – ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 22.05 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 14.45 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΑΕΚ Β’ – ASTERAS AKTOR Β’ 14.45 MONOBALA.GR ΚΗΦΙΣΙΑ – ΧΑΝΙΑ 14.45 MONOBALA.GR ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 14.45 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΑΙΓΑΛΕΩ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 14.45 MONOBALA.GR ΜΑΡΣΕΙΓ – ΛΥΩΝ 21.45 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

