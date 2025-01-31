Λογαριασμός
Super League 2: Η 18η αγωνιστική, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ (trailer)

Η κανονική περίοδος της Super League 2 ολοκληρώνεται με σπουδαίες αναμετρήσεις που θα δείτε στον ΣΚΑΪ 

Super League

Η κανονική περίοδος της Super League 2 ολοκληρώνεται με σπουδαίες αναμετρήσεις. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στις 15.00, ο γηπεδούχος ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες και να μειώσει τη διαφορά από την πρωτοπόρο του Α’ Ομίλου ΑΕΛ, που αναζητά την 9η συνεχόμενη νίκη της. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.

Και την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στις 14.45, στον Β’ Όμιλο, ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, με ανεβασμένη ψυχολογία από την προηγούμενη νίκη του, θέλει τους 3 βαθμούς μέσα στην έδρα του, κόντρα στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Διονύσης Δεσύλλας.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΟΝΠΕΛΙΕ – ΛΑΝΣ

21.45

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΕΛ

15.00

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΗΡΑΚΛΗΣ – ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ

15.00

MONOBALA.GR

ΚΑΒΑΛΑ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ

15.00

MONOBALA.GR

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ – ΠΑΟΚ Β’

15.00

MONOBALA.GR

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

15.00

MONOBALA.GR

ΜΠΡΕΣΤ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ

18.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΛΙΛ – ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ

22.05

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

14.45

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΑΕΚ Β’ – ASTERAS AKTOR Β

14.45

MONOBALA.GR

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΧΑΝΙΑ

14.45

MONOBALA.GR

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ

14.45

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΑΙΓΑΛΕΩ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

14.45

MONOBALA.GR

ΜΑΡΣΕΙΓ – ΛΥΩΝ

21.45

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

 Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

