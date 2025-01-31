Ευρωλίγκα: Εξετάζει την αύξηση των ομάδων σε 20 από το 2025/26

Σχέδιο αύξησης της Ευρωλίγκας στις 20 ομάδες είναι υπό επεξεργασία για τη σεζόν 2025/26, σύμφωνα με πληροφορίες.

Πρόθεση της λίγκας είναι να έχει περισσότερο «χώρο» για να φιλοξενήσει ομάδες που έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να καταστήσουν πιο ανταγωνιστική και ενδιαφέρουσα τη διοργάνωση.

Μια ενδεχόμενη αύξηση των ομάδων μπορεί να συνεπάγεται και τη μονιμοποίηση στην Ευρωλίγκα κλαμπ όπως η Παρτίζαν και ο Ερυθρός Αστέρας, που έχουν μεγάλη λαϊκή βάση και φιλοδοξίες, αλλά όχι εγγυημένη παρουσία με την υπάρχουσα δομή.

Εφόσον το σχέδιο προχωρήσει, δεν πρόκειται να αλλάξει το φορμάτ της διοργάνωσης, ωστόσο οι εβδομάδες με διπλές αγωνιστικές θα αυξηθούν από επτά σε εννιά, καθώς θα υπάρχουν τέσσερα επιπλέον παιχνίδια, ενώ αναμένεται να καταργηθεί και η παύση στην Ευρωλίγκα για τα «παράθυρα» της FIBA το Νοέμβριο ή/και τον Φεβρουάριο.

Υπενθυμίζεται πως η Ευρωλίγκα αύξησε από 16 σε 18 τις ομάδες της τη σεζόν 2019/20, αλλά πλέον είναι πιο κοντά από ποτέ νέα αύξηση σε 20 ομάδες.

