Η Εθνική ομάδα μετά την απογοήτευση για τη χθεσινή οδυνηρή ήττα από την Σκωτία (3-1) στο «Χάμπντεν Παρκ» δεν έχει άλλη επιλογή από το να κοιτάξει μπροστά. Άλλωστε οι ελπίδες για την πρόκριση στο Μουντιάλ δεν έχουν εξανεμιστεί και ο αγώνας της Κυριακής στη Δανία (21:45) αποτελεί μια τελευταία ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.

Οι διεθνείς γυμνάστηκαν το πρωί στο αθλητικό κέντρο Garscube στη Γλασκώβη. Εν συνεχεία θα γευματίσουν στο ξενοδοχείο και στις 20:00 ώρα Ελλάδας η αποστολή αναχωρεί για Κοπεγχάγη. Όσοι έπαιξαν χθες έκαναν αποθεραπεία ενώ όσοι δεν αγωνίστηκαν συν τις αλλαγές προπονήθηκαν κανονικά.

Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος δέχθηκε την κλωτσιά στη φάση που ζήτησε πέναλτι χθες η Εθνική, πήρε μέρος κανονικά στο πρόγραμμα της γαλανόλευκης και έτσι θα είναι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η πρώτη θέση μοιάζει πλέον με απατηλό όνειρο, αφού για να έρθει θα χρειαστεί η Ελλάδα να κάνει το 3/3 με Δανία (εκτός), Σκωτία (εντός) και Λευκορωσία (εκτός) και ταυτόχρονα να έρθει ισόπαλο το Σκωτία-Δανία στις 18 Νοεμβρίου. Αν εκεί υπάρξει νικητής, μόνο δεύτερη μπορεί να τερματίσει η Ελλάδα, εφόσον κάνει το 3/3.

Επίσης, μπορεί να είναι δεύτερη και με ισοπαλία στην Κοπεγχάγη, εφόσον κάνει 2/2 το Νοέμβριο, η Σκωτία (που λογικά θα νικήσει την Κυριακή τη Λευκορωσία) χάσει από τη Δανία και η Ελλάδα νικήσει τους Σκωτσέζους και υπερκαλύψει τη συνολική διαφορά τερμάτων. Σημειώνεται πως σε περίπτωση ισοβαθμίας, που σε αυτή την περίπτωση θα είναι στους 10 βαθμούς, θα μετρήσει η συνολική διαφορά τερμάτων. Αυτή τη στιγμή η Σκωτία είναι στο 5-1 (+4) και η Ελλάδα στο 6-7 (-1).

