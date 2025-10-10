ΑΕΚ: Έδεσε τον Ζίνι με νέο συμβόλαιο έως το 2029

Νέο συμβόλαιο στον Ζίνι που δείχνει πόσο πιστεύει στις δυνατότητές του εξασφάλισε η ΑΕΚ!



Η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 23χρονου επιθετικού, του οποίου το τρέχον συμβόλαιο ολοκληρωνόταν το 2028, ωστόσο, ο «δικέφαλος» ήρθε σε συμφωνία με τον Ανγκολέζο για έναν ακόμη χρόνο, προσφέροντάς του παράλληλα και αναπροσαρμοσμένες αποδοχές.

Οι άνθρωποι της ΑΕΚ επιβραβεύουν τον Ζίνι, ο οποίος ξεκίνησε ως βασικός τη φετινή σεζόν, σκόραρε και είχε κερδισμένο πέναλτι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όμως, στο ίδιο ματς τραυματίστηκε μένοντας εκτός, με την επιστροφή του να υπολογίζεται για τον Νοέμβριο.



Ο διεθνής φορ ανήκει στους «κιτρινόμαυρους» από το 2023 και με την πρώτη ομάδα μετράει 21 συμμετοχές με ένα γκολ και μια ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

