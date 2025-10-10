Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ΑΕΚ έδεσε τον Ζίνι με νέο συμβόλαιο έως το 2029

Έδεσε τον Ζίνι με νέο συμβόλαιο έως το 2029 η ΑΕΚ! Την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο έως το 2029 με την ΑΕΚ έβαλε ο Ζίνι.

ΑΕΚ: Έδεσε τον Ζίνι με νέο συμβόλαιο έως το 2029

Νέο συμβόλαιο στον Ζίνι που δείχνει πόσο πιστεύει στις δυνατότητές του εξασφάλισε η ΑΕΚ!

Η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 23χρονου επιθετικού, του οποίου το τρέχον συμβόλαιο ολοκληρωνόταν το 2028, ωστόσο, ο «δικέφαλος» ήρθε σε συμφωνία με τον Ανγκολέζο για έναν ακόμη χρόνο, προσφέροντάς του παράλληλα και αναπροσαρμοσμένες αποδοχές.

Οι άνθρωποι της ΑΕΚ επιβραβεύουν τον Ζίνι, ο οποίος ξεκίνησε ως βασικός τη φετινή σεζόν, σκόραρε και είχε κερδισμένο πέναλτι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όμως, στο ίδιο ματς τραυματίστηκε μένοντας εκτός, με την επιστροφή του να υπολογίζεται για τον Νοέμβριο.

Ο διεθνής φορ ανήκει στους «κιτρινόμαυρους» από το 2023 και με την πρώτη ομάδα μετράει 21 συμμετοχές με ένα γκολ και μια ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ Σούπερλιγκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark