NBA 2K6: Οι παίκτες με το υψηλότερο rating - Σε ποια θέση βρίσκεται ο Αντετοκούνμπο

Το NBA2K26 βρίσκεται... προ των πυλών, με τη νέα έκδοση του κορυφαίου game που αφορά το μπάσκετ να κυκλοφορεί στις 5 του ερχόμενου Σεπτεμβρίου!



Εκτός από το επίσημο trailer, το οποίο έχει δoθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες στη δημοσιότητα, η 2Κ έχει γνωστοποιήσει και τα ratings των παικτών.

Official NBA 2K26 Gameplay Trailer pic.twitter.com/RMlufUlmXp July 31, 2025

Στην κορυφή της λίστας που αφορά τις ingame ειδικές βαθμολογίες των παικτών, φιγουράρουν οι Νίκολα Γιόκιτς και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, αμφότεροι με 98, ενώ ακολουθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με 97.



Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Λούκα Ντόντσιτς (95), Άντονι Έντουαρντς (95), Στέφεν Κάρι (94), ΛεΜπρον Τζέιμς (94), Τζέισον Τέιτουμ (94), Βίκτορ Γουενμπανιάμα (94) και Κέβιν Ντουράντ (93).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.