Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι παίκτες με το υψηλότερο rating στο NBA 2K26: Σε ποια θέση της λίστας βρίσκεται ο Αντετοκούνμπο

Δείτε ποιοι είναι οι παίκτες με το υψηλότερο rating στο NBA2K26!  

NBA 2K6: Οι παίκτες με το υψηλότερο rating - Σε ποια θέση βρίσκεται ο Αντετοκούνμπο

Το NBA2K26 βρίσκεται... προ των πυλών, με τη νέα έκδοση του κορυφαίου game που αφορά το μπάσκετ να κυκλοφορεί στις 5 του ερχόμενου Σεπτεμβρίου!

Εκτός από το επίσημο trailer, το οποίο έχει δoθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες στη δημοσιότητα, η 2Κ έχει γνωστοποιήσει και τα ratings των παικτών.

Στην κορυφή της λίστας που αφορά τις ingame ειδικές βαθμολογίες των παικτών, φιγουράρουν οι Νίκολα Γιόκιτς και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, αμφότεροι με 98, ενώ ακολουθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με 97.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Λούκα Ντόντσιτς (95), Άντονι Έντουαρντς (95), Στέφεν Κάρι (94), ΛεΜπρον Τζέιμς (94), Τζέισον Τέιτουμ (94), Βίκτορ Γουενμπανιάμα (94) και Κέβιν Ντουράντ (93).

NBA 2K26

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark