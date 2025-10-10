ΑΕΚ: Μείωση ποινής της έδρας της ΚΑΕ από τη ΔΕΑΒ

Η ΚΑΕ ΑΕΚ ενημερώθηκε πως έγινε αποδεκτή η «αίτηση θεραπείας» που αφορά τη μερική ανάκληση της ποινής των 2 αγωνιστικών από τις 19/09, από πλευράς ΔΕΑΒ και με την κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 105 του ν.5224/2025 περί υποτροπής, οι «κιτρινόμαυροι» δικαιώνονται .



Η τιμωρία της έδρας μειώνεται στη μία αγωνιστική, το ματς με τον Πανιώνιο την προσεχή Κυριακή θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, ενώ, θα υπάρχει κανονικά κόσμος στο ματς με την Καρδίτσα Ιαπωνική, στις 18/10 στη Sunel Arena.

Αξίζει να τονιστεί πως κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και με την τιμωρία που είχε επιβληθεί στονμετά τον περσινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο. Είχε επιβληθεί ποινή δυο αγωνιστικών και. Μέσα στο καλοκαίρι καταργήθηκε η διάταξε περί υποτροπής μεκαι λειτουργεί αναδρομικά.Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:Με την υπ’ αριθμό 29/2025 Απόφασή της, κατόπιν σχετικής αιτήσεως της ΚΑΕ ΑΕΚ, μείωσε τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής των δύο (2) αθλητικών συναντήσεων, ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει, που της είχε επιβληθεί με την υπ’ αριθμό 34/2025 Πράξη, για τον αγώνα καλαθοσφαίρισης ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ 2014 – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ, που είχε διεξαχθεί στις 19/05/2025 στο γήπεδο SUNEL ARENA, για το Πρωτάθλημα Stoiximan Basket League, αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 της ΕΣΑΚΕ,.σε μία (1) αθλητική συνάντηση, λόγω καταργήσεως της διατάξεως περί υποτροπής με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.