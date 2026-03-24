Euroleague: Πέρασμα του Παναθηναϊκού από το Σαράγεβο, 104-107 την Dubai BC

Το βήμα που χρειαζόταν έκανε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας 107-104 της Dubai BC και βάζοντας γερά θεμέλια για την παρουσία του στη δεκάδα της Euroleague.

Με τη νίκη αυτή, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 19-14, φτάνοντας τη Μονακό και τη Ζάλγκιρις, που επίσης κέρδισαν για την 33η αγωνιστική. Παράλληλα, άφησαν τη Dubai στο 17-19, αποκτώντας σαφές προβάδισμα στη μάχη της δεκάδας.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως διατηρούν και την ισοβαθμία απέναντι στην αντίπαλό τους, έχοντας κάνει το «δύο στα δύο» στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Επομένως, με πέντε αγωνιστικές να απομένουν ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά «κλείδωσε» την παρουσία του στην επόμενη φάση, καθώς η ομάδα του Γκόλεματς θα πρέπει να κάνει 3 παραπάνω νίκες από το «τριφύλλι» για να το περάσει.

Στην επόμενη (34η) αγωνιστική, και δεύτερη της «διαβολοβδομάδας», ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενήσει τη Μονακό (27/03, 21:15) στο Telekom Center Athens, σε ένα ακόμη πολύ σημαντικό ματς για την κατάταξη.

Το ματς

Ο πρώτος πόντος του αγώνα ήρθε από βολή του Ράιτ (1-0), ενώ ο Ναν έγραψε το 1-3 με το πρώτο καλάθι εντός πεδιάς του αγώνα, ευστοχώντας σε φλόουτερ. Ο Ράιτ ισοφάρισε με τον ίδιο τρόπο, με τον Λεσόρ να πετυχαίνει καλάθι μετά από επιθετικό ριμπάουντ για το 3-5. Ο Μούσα βρήκε στόχο από μακριά (6-5), πριν ο Γκραντ βάλει εύκολο λέι απ για το 6-7. Ο Βόσνιος έβαλε νέο τρίποντο (9-7), με τους Χέιζ-Ντέιβις και Καμπενγκέλε να σκοράρουν από κοντά για το 11-9. Ο Λεσόρ ισοφάρισε μετά τη δημιουργία του Ναν (11-11), ο οποίος έφτιαξε και έτοιμο καλάθι για τον Όσμαν, που έγραψε το 11-13. Μετά από μία σειρά βολών για τις δύο ομάδες, το σκορ έγινε 15-16, πριν ο Χέιζ-Ντέιβις ευστοχήσει σε τρίποντο για το 15-19. Ράιτ και Μούσα πήγαν στη γραμμή και ισοφάρισαν (19-19), ενώ οι Χέιζ-Ντέιβις και Καμπόκλο αντάλλαξαν καλάθια για το 19-19. Ο Φαρίντ με επιθετικό ριμπάουντ επανέφερε μπροστά τον Παναθηναϊκό (21-23), με τον Μούσα να ευστοχεί ξανά σε τρίποντο για το 24-23. Η πρώτη περίοδος έληξε 26-25 με δύο βολές του Μούσα.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τρίποντο του Μπέικον από την κορυφή (30-25), με τους Κόντιτς και Λεσόρ να σκοράρουν με λέι απ για το 32-27. Ο Καμπόκλο ευστόχησε σε σουτ από τη γωνία (35-27), με τον Μούσα να διαμορφώνει την πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα (37-27). Ο Γκραντ έδωσε λύση στον Παναθηναϊκό με λέι απ (37-29), όμως οι Μούσα και Μπέικον ανέβασαν τη διαφορά για τους γηπεδούχους στο +12 (41-29). Ο Λεσόρ κατάφερε να μειώσει με παλικαρίσιο γκολ-φάουλ (41-32), με τον Όσμαν να βάζει 7 συνεχόμενους πόντους για το 43-39. Μπέρτανς και Χουάντσο έβαλαν από ένα τρίποντο (46-42), με τον Καμπενγκέλε να γράφει το 48-42 με δύο βολές. Ο εκπληκτικός Όσμαν συνέχισε το «καυτό» του διάστημα με ένα ακόμη μακρινό σουτ (48-45), με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 50-47 χάρη σε λέι απ των Ράιτ και Γκραντ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τρίποντο του Χουάντσο για την ισοφάριση (50-50), με τον Καμπενγκέλε να βάζει τυχερό καλάθι από κοντά για το 52-50. Ο Μήτογλου έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με δύο σερί τρίποντα (55-56), με τον Γκραντ να ευστοχεί δις από τη γραμμή, γράφοντας το 55-58. Η Dubai BC πέρασε ξανά μπροστά με συνεχόμενα γκολ φάουλ από τους Καμπενγκέλε και Μούσα (63-60), πριν ο Χέιζ-Ντέιβις ευστοχήσει σε δύο βολές για το 63-62. Ο Μπέρτανς έβαλε τρίποντο (66-62), με τον Γκραντ να απαντάει με δύο βολές για το 66-64. Ο Όσμαν ξαναπήρε το… όπλο του με σερί πόντους (68-69), πριν ο Μπέρτανς βάλει σουτ από τη γωνία για το 71-69. Ο Ναν απάντησε με δικό του τρίποντο (71-72), πριν πετύχει δύο ακόμη καλάθια για το 73-76. Ο Σλούκας ευστόχησε για τρεις και στη συνέχεια έβαλε δύο βολές από τεχνικές ποινές για το 75-81 του τρίτου δεκαλέπτου.

Η τέταρτη περίοδος άρχισε με 4 συνεχόμενους πόντους του Μπέικον από αχρείαστο αντιαθλητικό φάουλ του Φαρίντ για το 79-81. Ο Αμερικανός σκόρερ ευστόχησε σε τρίποντο από πολύ μακριά (82-81), με τον Όσμαν να απαντάει με δύο βολές για το 82-83. Ο Μπέικον συνέχισε να σκοράρει με κάθε τρόπο (86-83), με τον Χέιζ-Ντέιβις να ευστοχεί σε κρίσιμο τρίποντο για το 86-86. Ο Μούσα απάντησε με δύσκολο σουτ (89-86), πριν ο Ναν γράψει το 89-88 με κρίσιμο λέι απ. Ο Χέιζ-Ντέιβις έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (89-90), με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Ναν να διαμορφώνει το 89-92. Χέιζ-Ντέιβις και Καμπενγκέλε αντάλλαξαν τρίποντα (94-97), με τον Ναν να γράφει το 94-97 με λέι απ. Ο Αμερικανός γκαρντ ευστόχησε σε δύο βολές, με τους Μούσα και Μπέικον να έχουν 2/4 από την άλλη πλευρά (96-99). Ο Ναν έβαλε καθοριστικό τρίποντο (96-102), με τον Χέιζ-Ντέιβις να καθαρίζει το ματς με δικό του σουτ με ταμπλό (98-105).

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 50-47, 75-81, 104-107.

