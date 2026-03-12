Euroleague: Υποτίμησε τη Μονακό και έχασε στο Πριγκιπάτο ο Ολυμπιακός με 81-80

Ο Ολυμπιακός υποτίμησε τη Μονακό των χιλιάδων προβλημάτων, στο τέλος έβγαλε αντίδραση και πήγε να πάρει τη νίκη, μετά τον τραυματισμό του Τζέιμς στο τελευταίο λεπτό φάνηκε να κλέβει το ματς, αλλά τελικά κατάφερε να χάσει με 81-80, σε ένα παιχνίδι που μπορούσε ξεκάθαρα να έχει κάνει δικό του, για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ επέλεξε για την αρχική του πεντάδα ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αφήνοντας ξανά εκτός δωδεκάδας τον Βεζένκοφ, ενώ δεν μπορούσε να υπολογίζει ούτε στις υπηρεσίες των Γουόκαπ, Λαρεντζάκη, Νετζήπογλου, Φαλ και Έβανς. Από την άλλη, η Μονακό, με τους Μαρκαϊσβίλι, Γκραντίλ στον πάγκο της μετά την αποχώρηση του Σπανούλη, παρατάχθηκε με 9 παίκτες διαθέσιμους, με τον Οκόμπο να προστήθεται τελευταία στιγμή στην γνωστή απουσία του Μίροτιτς και με τον Τζέιμς να φτάνει στο γήπεδο 25 λεπτά πριν από το τζάμπολ και να αγωνίζεται κανονικά.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους παίκτες της Μονακό να πατούν καλύτερα στο παρκέ και με τον Τζέιμς να πετυχαίνει τους 4 από τους 6 πρώτους πόντους της ομάδας του, πριν ο Ντιαλό σκοράρει σε αιφνιδιασμό για το 8-2! Ο Ολυμπιακός έμεινε με μόλις ένα καλάθι του Πίτερς στο πρώτο τετράλεπτο της αναμέτρησης, παρουσιάζοντας κακό αγωνιστικό πρόσωπο τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση, επιτρέποντας έτσι στους γηπεδούχους να πάρουν ψυχολογία και να προηγηθούν με 13-4.

Ο Φουρνιέ ήρθε από τον πάγκο αντικαθιστώντας τον νευρικό Ντόρσεϊ και έδωσε λύση στους Πειραιώτες με τρίποντό του, ο Τζέιμς έφτασε τους 7 πόντους και ο Πίτερς ευστόχησε από μακριά για το 16-11, ενώ ο Μιλουτίνοφ με καλάθι-φάουλ του μετά από επιθετικό ριμπάουντ που πήρε, έκανε το 16-14! Ωστόσο, Στράζελ και Μπλόσομγκεϊμ χτύπησαν σε διαδοχικούς αιφνιδιασμούς για το 22-14, το οποίο ήταν και σκορ στη λήξη της πρώτης περιόδου, αφού ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς πόντο στο τελευταίο τρίλεπτο.

Ο Τάρπεϊ ευστόχησε μετά από μια λάθος πάσα του ΜακΚίσικ, δίνοντας διψήφιο προβάδισμα (24-14) για πρώτη φορά στη Μονακό, ενώ ο Ολυμπιακός συνέχισε να προβληματίζει και στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, με τον Μπέγκαριν να διαμορφώνει το 27-14 με καλάθι-φάουλ. Μία ακόμα λάθος πάσα έφερε ελεύθερο λέι απ του Τάρπεϊ για το 29-14, ενώ ο Ολυμπιακός έδειξε μια κάποια αντίδραση, μειώνοντας σε 29-18 με σερί καλάθια του Τζόζεφ.

Συνεχόμενα τρίποντα από Τάρπεϊ, Ντόρσεϊ και Στράζελ, μαζί με μια βολή του ΜακΚίσικ, έφεραν το 35-22, ενώ ο Γουόρντ ευστόχησε και εκείνος από μακριά, για να μειώσει σε 35-25. Ο Μιλουτίνοφ πήρε την ασίστ του Ντόρσεϊ και έκανε μονοψήφια τη διαφορά (39-30), ενώ λίγο αργότερα έγινε ο πρώτος με διψήφιο αριθμό πόντων για να διαμορφώσει το 41-32, πριν έρθει ο Ντόρσεϊ για να μειώσει τη διαφορά στους 6 (43-37) πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με καλάθι-φάουλ και τρίποντό του.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από τα αποδυτήρια με τους παίκτες του να είναι σαφώς πιο συγκεντρωμένοι και στις δύο πλευρές του παρκέ! Μιλουτίνοφ και Πίτερς έφεραν τους «ερυθρόλευκους» σε απόσταση βολής (43-41), ενώ Ντόρσεϊ και Παπανικολάου με εύστοχα τρίποντά τους έδωσαν προβάδισμα στους Πειραιώτες (45-47) για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ο Παπανικολάου με δύσκολο λέι απ έκανε το 47-49, ενώ ο Τάις με 7 σερί πόντους του ισοφάρισε σε 52-52.

Ο Τζέιμς με τρεις βολές που πήρε από φάουλ του αρχηγού του Ολυμπιακού, έβαλε ξανά μπροστά τη Μονακό (55-52), ο Νιλικίνα ισοφάρισε με το πρώτο εύστοχο σουτ του στο ματς, ενώ ο Μπλόσομγκεϊμ κάρφωσε από ασίστ του Τζέιμς για το 57-55. Ο Πίτερς έφερε μία ακόμα ισοπαλία και ο Νιλικίνα με το δεύτερο τρίποντό του στην βραδιά έκανε το 59-60, ενώ ο Πίτερς με νέο fade away, έβαλε τον Ολυμπιακό στο +3 (59-62). Ο Νέντοβιτς ισοφάρισε με δικό του τρίποντο και ο Γουόρντ με μία βολή του έκανε το 62-63 της τρίτης περιόδου.

