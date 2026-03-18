Οι «αιώνιοι» συνεχίζουν την προσπάθειά τους στην Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τους ακολουθεί σε όλη τη διαδρομή, μέχρι το Final-4 της Αθήνας.
Πρώτος ρίχνεται στη μάχη της 32ης αγωνιστικής ο Ολυμπιακός, την Πέμπτη (19/03), στις 21:15, κόντρα στην Μπασκόνια.
Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα να παραμείνουν στο δρόμο των επιτυχιών, μεταφέρει από το ΣΕΦ ο Νίκος Ζέρβας.
Την Παρασκευή (20/03), επίσης στις 21:15, η σκυτάλη περνά στα χέρια των «πρασίνων» του Παναθηναϊκού AKTOR, που υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα, σε ένα κρίσιμο ματς ενόψει των πλέι οφ. Περιγράφει από το «Telekom Center» ο Γιώργος Πετρίδης.
Μετά το τέλος των παιχνιδιών, επιστρέφουμε στο στούντιο για αναλύσεις και σχόλια ως τα μεσάνυχτα, που ο λόγος περνά στους ακροατές, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.
