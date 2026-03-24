ΑΕΚ: Το πρώτο μήνυμα του Νίκολιτς για τα playoffs

Σε ρυθμούς… τελικής ευθείας μπαίνει η ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει το στίγμα ενόψει των playoffs της Stoiximan Super League.

Ο Σέρβος τεχνικός, λίγες ώρες μετά την κλήρωση, ανάρτησε φωτογραφία με το πρόγραμμα και τη φράση «Playoff mode», δείχνοντας πως στην Ένωση έχουν ήδη γυρίσει τον διακόπτη για τη μάχη του τίτλου.

Η ΑΕΚ μπαίνει στο μίνι πρωτάθλημα από την πρώτη θέση, έχοντας προβάδισμα δύο βαθμών από τον Ολυμπιακό και τριών από τον ΠΑΟΚ, κάτι που της δίνει σημαντικό αβαντάζ.

