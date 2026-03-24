Δανεικός από την Γκόρνικ στη φινλανδική TPS Τούρκου ο Τσιριγώτης

Από την Πολωνία στη Φινλανδία ο Θεόδωρος Τσιριγώτης!

Ο 25χρονος Έλληνας επιθετικός παραχωρήθηκε ως δανεικός από την Γκόρνικ στην TPS Τούρκου και θα φορά τη φανέλα της δεύτερης τουλάχιστον μέχρι την 1η Αυγούστου του 2026.

Ο Τσιριγώτης ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Επισκοπή, ΑΕΛ, Παναθηναϊκό Β', Λεβαδειακό, ενώ αποχώρησε από την Ελλάδα το 2025, όταν άφησε τον Ηρακλή για χάρη της Γκόρνικ, με την οποία πραγματοποίησε συνολικά 6 εμφανίσεις.

Πλέον, θα αγωνίζεται για την TPS, η οποία πανηγύρισε πριν από μερικούς μήνες την άνοδό της στην κορυφαία κατηγορία της Φινλανδίας.

ℹ️ Theodoros Tsirigotis wypożyczony do TPS Turku (Finlandia).



Grecki napastnik do 01.08.2026 będzie reprezentował barwy fińskiego klubu na mocy umowy transferu czasowego. pic.twitter.com/2BqCz0XJfV — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) March 24, 2026

