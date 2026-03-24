Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δανεικός από την Γκόρνικ στη φινλανδική TPS Τούρκου ο Τσιριγώτης

Στη Φινλανδία θα αγωνίζεται μέχρι τον ερχόμενο Αύγουστο ο Θεόδωρος Τσιριγώτης, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικός από την Γκόρνικ στην TPS Τούρκου

Τσιριγώτης

Από την Πολωνία στη Φινλανδία ο Θεόδωρος Τσιριγώτης!

Ο 25χρονος Έλληνας επιθετικός παραχωρήθηκε ως δανεικός από την Γκόρνικ στην TPS Τούρκου και θα φορά τη φανέλα της δεύτερης τουλάχιστον μέχρι την 1η Αυγούστου του 2026.

Ο Τσιριγώτης ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Επισκοπή, ΑΕΛ, Παναθηναϊκό Β', Λεβαδειακό, ενώ αποχώρησε από την Ελλάδα το 2025, όταν άφησε τον Ηρακλή για χάρη της Γκόρνικ, με την οποία πραγματοποίησε συνολικά 6 εμφανίσεις.

Πλέον, θα αγωνίζεται για την TPS, η οποία πανηγύρισε πριν από μερικούς μήνες την άνοδό της στην κορυφαία κατηγορία της Φινλανδίας.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΡΑΚΛΗΣ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark