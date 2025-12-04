Οριστική αναβολή στον προγραμματισμένο αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρ για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Το ΣΕΦ δεν είναι σε κατάσταση να φιλοξενήσει τον αγώνα, λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Ο αγώνας αναβλήθηκε κατόπιν απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με το ερώτημα να είναι πότε θα διεξαχθεί - με το να συμβεί αυτό αύριο, Παρασκευή (05/12), να συγκεντρώνει πιθανότητες. Υπενθυμίζεται πως το παρκέ του γηπέδου βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ωστόσο υπάρχουν προβλήματα στον περιβάλλοντα χώρο.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρει:

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε.

Γιαννακόπουλος προς EuroLeague: «Ακατάλληλο το ΣΕΦ - Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση θα είναι για 0-20 υπέρ της Φενέρ»

Το ματς του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ζητά μέσω Instagram εφαρμογή κανονισμών και νίκη 0-20 για τους φιλοξενούμενους.

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού AKTOR τόνισε ότι οι κανόνες πρέπει να εφαρμοστούν όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, ενώ επέρριψε ευθύνες στον Ολυμπιακό για έλλειψη επενδύσεων που θα εξασφάλιζαν την ομαλή διεξαγωγή αγώνων υπό δύσκολες συνθήκες. «Οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η EuroLeague θα αποφασίσει υπέρ των φιλοξενούμενων.

«Είμαι περίεργος να δω αν αυτή η ξεκάθαρη κατάσταση του ακατάλληλου γηπέδου, που σημαίνει 20-0 νίκη των αντιπάλων, θα εφαρμοστεί. Ή αν θα βγάλουν χαρτιά που θα μιλούν για ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλα. Αυτά δεν είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν γίνει πολλές φορές. Τώρα αν κάποιες ομάδες δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται τα παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες… Οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι. Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 0-20. Για να δούμε», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.



