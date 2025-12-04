Κύπελλο Ελλάδας: Ηρακλής - Παναιτωλικός 0-0, πανηγύρισαν οι Αγρινιώτες

Μία ανάσα από την επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ο Παναιτωλικός! Οι Αγρινιώτες ήρθαν ισόπαλοι 0-0 με τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο στο ματς που έριξε την αυλαία στην 4η αγωνιστική και με τέσσερις βαθμούς (+1 η διαφορά τερμάτων) αγκάλιασαν την πρόκριση στα playoffs, μιας και είναι στην 11η θέση.

Ισόβαθμος ο «γηραιός» που με -1 στη διαφορά τερμάτων θα ψάξει ένα θαύμα κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αφού με ισοπαλία ή νίκη θα πετάξει εκτός τον Παναιτωλικό (παίρνοντας ως δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα χάσει από τη Μαρκό στην Τούμπα) και θα πάρει εκείνος το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν τις ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος, που δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ, σε μια αναμέτρηση που επηρεάστηκε έντονα από τις άσχημες καιρικές συνθήκες με πολύ αέρα και βροχόπτωση.

Στο μυαλό του κόουτς:

Με διάταξη 4-4-2 παρέταξε τον Ηρακλή ο Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς. Στην εστία ο Νικοπολίδης, με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Κάτσικα, Σιδέρα, Δημητρίου και Βιτλή. Στη μεσαία γραμμή οι Παναγιωτίδης και Φοφανά, με δεξί χαφ τον Χάινριχ και στο αριστερό τον Μωϋσίδη, ενώ στην κορυφή της επίθεσης οι Ντόβενταν και Κούστα.

Σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε για τον Παναιτωλικό ο Γιάννης Αναστασίου. Στο τέρμα ο Ζίβκοβιτς, με κεντρικό αμυντικό δίδυμο τους Γκαρσία-Κόγιτς, δεξί μπακ τον Αγαπάκη και αριστερό τον Νικολάου. Στα χαφ οι Λουίς και Μπελεβώνης, με τον Εστεμπάν στο δεξί «φτερό» και στο αριστερό τον Σμυρλή. Σε ρόλο επιτελικού μέσου κινούνταν ο Τσούρα, με σέντερ φορ τον Άλεξιτς.

Το ματς:

Οι ισχυροί άνεμοι έκαναν από το ξεκίνημα δύσκολο το έργο των παικτών, με τον Τσούρα στο 3’ να κάνει ένα σουτ από μακρινή απόσταση, που δεν ανησύχησε τον Νικοπολίδη. Ο αέρας επηρέαζε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να μην μπορεί να αποκτήσει ρυθμό.

Στο 18’ ο Μωϋσίδης σύγκλινε από τα αριστερά προς την περιοχή και επιχείρησε το σουτ, με τον Ζίβκοβιτς να μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Ο Παναιτωλικός από το 20’ και μετά προσπάθησε να γίνει πιο επιθετικός και στο 25’ είχε την πιο μεγάλη φάση του ημιχρόνου: μετά από ωραία ομαδική συνεργασία ο Σμυρλής από καλή θέση πλάσαρε με τη μία, αλλά το τελείωμά του ήταν αδύναμο και ο Νικοπολίδης είχε απάντηση.

Από εκεί και πέρα το πρώτο μέρος δεν είχε κάποια άλλη στιγμή, με τον Μόσχου να στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια χωρίς να κρατήσει καθυστερήσεις για το πρώτο 45λεπτο.

Ο Ηρακλής ήταν πιο κινητικός στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και στο 59’ έχασε τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, με τον Μωϋσίδη να στέλνει άουτ την μπάλα από εξαιρετική θέση, χάνοντας την ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Ο «γηραιός» είχε το πάνω χέρι με τις αλλαγές του Βίγκνιεβιτς να δίνουν φρεσκάδα και στο 68’ είχε νέα μεγάλη στιγμή με τον Ντόβενταν που δεν κατάφερε να εκτελέσει καλά, στέλνοντας ψηλά άουτ την μπάλα μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Οι γηπεδούχοι στο καλό τους διάστημα δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ και στη συνέχεια η κατάσταση ισορρόπησε.

Στο φινάλε του αγώνα ο Ηρακλής προσπάθησε να πιέσει για το γκολ χωρίς κάποιο αποτέλεσμα, το ματς ολοκληρώθηκε ισόπαλο χωρίς τέρματα και ο Παναιτωλικός αγκάλιασε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Ηρακλής (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Κατσίκας, Βιτλής, Δημητρίου, Σιδεράς, Παναγιωτίδης (63’ Ντουρμισάι), Φοφανά, Χάινριχ (63’ Χάμοντ), Ντοβεντάν, Μωυσίδης, Κούστα (63’ Μαχαίρας).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Αγαπάκης, Κόγιτς, Γκαρσία, Νικολάου, Μιγκέλ Λούις (58’ λ.τρ. Ματσάν, Μπελεβώνης (66’ Μαυρίας), Εστεμπάν (58’ Μπουχαλάκης), Τσούρα, Σμυρλής (58’ Μίχαλακ), Άλεξιτς.

