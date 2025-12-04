Βρούτσης για την αναβολή του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: «Συνδυασμός επικινδυνότητας για φιλάθλους και παίκτες»

Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μίλησε στη NOVA και εξήγησε για ποιον λόγο αναβλήθηκε ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για τη 14η αγωνιστική της Euroleague δεν πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/12/2025) εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Ο υφυπουργός αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, έκανε λόγο για συνδυασμό επικινδυνότητας για φιλάθλους και παίκτες, για αυτό και αποφάσισε την αναβολή του αγώνα.



Όσα είπε στην εκπομπή «PlayMakers»



«Καλησπέρα από Αλεξανδρόπουλη. Εδώ είναι εντάξει ο καιρός, βρέχει σχετικά. Ήρθαμε για να ανακοινώσουμε σε ένα κλειστό γήπεδο που είχε προβλήματα την επισκευή και την αναβάθμισή του, στο ''Νίκος Σαμαράς'', σε αυτό το στολίδι του βόλεϊ, του εμβληματικού μας αθλητή και τώρα είμαστε στην διαδικασία της επιστροφής. Αναμένοντας το αεροπλάνο γίνανε όλα αυτά τα οποία ήδη ανακοινώσατε, η αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού, για λόγους καθαρά ασφάλειας του συνόλου φιλάθλων, παικτών, όλων.



Γιατί πάνω από όλα είναι η ασφάλεια. Και ξέρετε ότι με την ασφάλεια έχουμε μία ιδιαίτερη ευαισθησία στο υπουργείου Αθλητισμού, έχουμε πάρει πρωτοβουλίες και την έχουμε θέση ως υψηλή προτεραιότητα στα πάντα.



Είναι συνδυασμός επικινδυνότητας πολύ σοβαρού κινδύνου και για τους φιλάθλους, και να πάνε και να φύγουν, και για τους ίδιους τους παίκτες, τους παράγοντες του αθλητισμού.



Δεν βάζουμε εκτός τους αθλητές, και αυτοί είναι άνθρωποι και αυτοί μπορεί να κινδυνέψει η ζωή τους. Δεν ξέρουμε με την βροχόπτωση την έντονη τι θα συμβεί. Άρα, προτεραιότητά μας μετά το 112 και τις ισχυρές καταιγίδες και τον κόκκινο συναγερμό για όλο το λεκανοπέδιο ήταν να προστατεύσουμε το σύνολο του αθλητισμού που θα ήταν σήμερα στο ΣΕΦ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.