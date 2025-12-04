Μπορεί το παρκέ του ΣΕΦ να βρίσκεται σε καλή κατάσταση ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα, ωστόσο τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην Αττική η κακοκαιρία Byron, ενδέχεται να φέρουν την αναβολή του αγώνα.

Όπως μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Ζέρβας, τις προηγούμενες ημέρες έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στο γήπεδο, ωστόσο τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση στους δρόμους των γύρω περιοχών.

Κάτι που καθιστά ορατό το ενδεχόμενο να αναβληθεί το ματς, με τις δυνάμεις της περιφέρειας να είναι σε κόκκινο συναγερμό λόγω των θεμάτων που υπάρχουν λόγω της νεροποντής.

Στον Ολυμπιακό περιμένουν απάντηση από την Πολιτική Προστασία, η οποία είναι η αρμόδια αρχή που μπορεί να αποφασίσει την αναβολή του παιχνιδιού, καθώς οι δυνάμεις της περιφέρειας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από τη νεροποντή.



Έτσι, καθίσταται ορατό το ενδεχόμενο να αναβληθεί το ματς, με την τελική απόφαση να εξαρτάται από τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

