Σοκ στο Μιλγουόκι: Για έναν μήνα στα «πιτς» ο Αντετοκούνμπο

Το 2025 ολοκληρώνεται άδοξα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με την επιστροφή του να αναμένεται μετά το 2026, την ώρα που το μέλλον του στα «ελάφια» είναι στον αέρα

Στο επίκεντρο ολόκληρου του μπασκετικού πλανήτη έχει μπει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης των Μιλγουόκι Μπακς με τους Πίστονς ο «Greek Freak» βρέθηκε στο παρκέ πιάνοντας τη δεξιά του γάμπα.

Τελικά, το πρόβλημα αυτό δεν ήταν κάτι απλό, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Γιάννης αναμένεται να μείνει εκτός για τις επόμενες δύο με τέσσερις εβδομάδες, διότι υπέστη θλάση στη δεξιά του γάμπα.

Επομένως, το 2025 ολοκληρώνεται άδοξα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με την επιστροφή του να αναμένεται μετά το 2026, την ώρα που το μέλλον του στα «ελάφια» είναι στον αέρα.

sport-fm.gr

