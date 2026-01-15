Δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς μετά την ήττα στο Μόναχο από την Μπάγερν με 85-78, βρίσκεται οριακά στην 8η θέση της βαθμολογίας της Euroleague (13 νίκες, 9 ήττες) κι αν συνεχίσει έτσι κινδυνεύει να μείνει εκτός. Δικαιολογίες υπάρχουν, καθώς απουσίαζαν ο Ναν και ο Ρογκαβόπουλος, ωστόσο η ελληνική ομάδα δείχνει να βρίσκεται σε «κακό φεγγάρι». Εκτός τόπου και χρόνου ο Φαρίντ που δεν θυμίζει σε τίποτα πια τον παίκτη που στα πρώτα ματς σκόρπιζε πανικό στους αντιπάλους.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με εύστοχο σουτ μέσης απόστασης του Γκραντ (0-2), πριν ο Χολμς γράψει το 0-4 στο τρανζίσιον από κλέψιμο και ασίστ του πρώτου. Η Μπάγερν προηγήθηκε με καλάθι του ΜακΚόρμακ και τρίποντο του Μάικ (5-4), πριν ο Ομπστ με λέι απ στο ανοιχτό γήπεδο γράψει το 7-4. Οι Βαυαροί έτρεξαν ξανά στον αιφνιδιασμό και ο Λούτσιτς ευστόχησε σε λέι απ (9-4), αναγκάζοντας τον Αταμάν να πάρει από νωρίς τάιμ άουτ. Ο Χουάντσο έδωσε λύση με τρίποντο (9-7), όμως ο Ομπστ από μέση απόσταση έγραψε το 11-7. Ο Γκραντ με σουτ και ο Χολμς με λέι απ ισοφάρισαν (11-11), πριν ο τελευταίος καρφώσει μετά τη λόμπα του Όσμαν για το 11-13. Ο Γκραντ συνέχισε να παίζει πλάτη τον Ομπστ και τον νίκησε ξανά, πριν ευστοχήσει σε λέι απ για το 14-18. Ο Τζέσαπ μείωσε με ακροβατικό καλάθι, όμως ο Σορτς του απάντησε με δύσκολο φλόουτερ για το 16-20. Η Μπάγερν έκανε ένα τελικό ντεμαράζ με τους Ράταν-Μέις και Τζέσαπ, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 25-24.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Σαμοντούροφ ευστόχησε σε τρίποντο προσπεράσματος (25-27), όμως η Μπάγερν ανέκτησε το προβάδισμα με λέι απ του Γκέιμπριελ για το 29-27. Ο νεαρός φόργουορντ ευστόχησε ξανά από μακριά (29-30), πριν ο Όσμαν κάνει το ίδιο για το 29-33. Το καλό διάστημα του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε, με ωραία κίνηση του Χολμς και στη συνέχεια τρίποντο του Όσμαν στον αιφνιδιασμό για το 29-38. Ο Μάικ ξεκόλλησε τους γηπεδούχους με δύσκολο σουτ (31-38), πριν ο Γιόβιτς τρέξει στο τρανζίσιον και σκοράρει με λέι απ για το 33-38. Ο Ομπστ έφερε τους Βαυαρούς σε απόσταση ενός καλαθιού (35-38), όμως ο Χολμς απάντησε με συνεχόμενους πόντους για το 35-41. Ο πολύ αποτελεσματικός Μάικ μείωσε ξανά με μακρινό σουτ (38-41), πριν ο Όσμαν απαντήσει με δύσκολο λέι απ για το 38-43. Το ημίχρονο έληξε με βολές του Λούτσιτς για το 40-43.

Στο δεύτερο μέρος, Σορτς και Γκραντ έφεραν τον Παναθηναϊκό στο +5 (42-47), με τον Γιόβιτς να μειώνει αμέσως σε 44-47. Ο Όσμαν κέρδισε βολές στο τρανζίσιον και τις έβαλε (44-49), πριν ο Τζέσαπ ευστοχήσει σε τρίποντο για το 47-49. Ο Γκραντ απάντησε άμεσα (47-52), πριν ο Σλούκας ευστοχήσει και αυτός για τρεις, γράφοντας το 49-55. Ο Τζέσαπ μείωσε με φλόουτερ μετά από ακόμη ένα επιθετικό ριμπάουντ της Μπάγερν (51-55), όμως ο Χουάντσο με δύσκολο τρίποντο έγραψε το 51-58. Ο Τζέσαπ συνέχισε να βρίσκει καλές εκτελέσεις, πριν ο Όσμαν πετύχει γκολ φάουλ για το 54-61. Ο Ντιμιτρίεβιτς με προσωπικούς πόντους έφερε κοντά τους γηπεδούχους, με τον Σλούκα να εκτελεί εύστοχα για τρεις και να γράφει το 58-64 του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Γκέιμπριελ σκόραρε από κοντά και ο Όσμαν απάντησε με δύο βολές για το 60-66. Ο Ράταν-Μέις έφερε κοντά την Μπάγερν με τρίποντο (63-66), πριν ο Γκέιμπριελ πάρει επιθετικό ριμπάουντ και βάλει καλάθι για το 65-66. Ο Ράταν-Μέις με προσωπική ενέργεια έβαλε μπροστά τους Βαυαρούς (67-66), πριν ο Ντιμιτρίεβιτς ευστοχήσει σε τρίποντο για το 70-68. Ο Όσμαν ισοφάρισε με ωραία κίνηση (70-70), όμως ο «καυτός» Τζέσαπ ευστόχησε από μακριά για το 73-70. Ο Σλούκας πήρε έξυπνα δύο βολές και τις έβαλε (73-72), με ένα κομβικό κλέψιμο του Γκραντ και ένα καλάθι του Όσμαν να κρατούν χαμηλά τη διαφορά (75-74). Ο Ομπστ βρήκε ισορροπία και πέτυχε μεγάλο καλάθι, με τους Σλούκα και Γκραντ να αστοχούν σε σουτ ισοφάρισης. Ο Ντιμιτρίεβιτς έβαλε δύο βολές, ο Γκραντ μείωσε με λέι απ, όμως το κλέψιμο του Σορτς πήγε στράφι, αφού ο Χουάντσο αστόχησε σε ελεύθερο σουτ ισοφάρισης. Ο Ομπστ έβαλε το μεγάλο τρίποντο και οδήγησε στο +6 τους Βαυαρούς (82-76), πριν τελειώσει οριστικά το ματς με νέο μακρινό σουτ για το 85-78.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78

