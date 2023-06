Σόκαρε την Ισπανία και σήκωσε το Ευρωμπάσκετ Γυναικών το Βέλγιο

Ιστορική στιγμή για το βέλγικο μπάσκετ!



H εθνική ομάδα του Βελγίου νίκησε την Ισπανία με σκορ 64-58 στον τελικό του Ευρωμπάσκετ Γυναικών και κατέκτησε τη διοργάνωση, φτάνοντας στον πρώτο τίτλο της ιστορίας της!

Οι Βελγίδες έκαναν απίθανη πορεία σε όλη τη διοργάνωση φτάνοντας σε μεγάλες εκπλήξεις, και επιβεβαίωσαν πως ήταν η... στιγμή τους με τον τρόπο που κέρδισαν τον τελικό. Παρόλο που η πιο έμπειρη Ισπανία μπήκε στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα, το Βέλγιο κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή με ένα επιμέρους 20-10 στο τέταρτο δεκάλεπτο, φτάνοντας στη σπουδαία διάκριση!

Κορυφαία των νικητριών και αδιαμφισβήτητη MVP της διοργάνωσης ήταν η Έμα Μίσεμαν. Μετά το πρώτο triple-double στην ιστορία του θεσμού και την απίθανη εμφάνιση στον ημιτελικό με τη Γαλλία, η 30χρονη ολοκλήρωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα, σε μία ακόμα απίθανη εμφάνιση. Εξαιρετική ήταν και η Κιάρα Λίσκενς με 18 πόντους και 15 ριμπάουντ και 3 τάπες, ενώ βοήθησε με 13 πόντους η Γιούλι Φάνλο.



Για την Ισπανία, που έχασε την ευκαιρία να κατακτήσει το πέμπτο της χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση, ξεχώρισε με 14 πόντους η Κεράλ Κάσας, ενώ 12 πόντους και 7 ριμπάουντ πρόσθεσε η Ρακέλ Καρέρα.



Τα δεκάλεπτα: 17-13, 32-25, 48-43, 58-64

