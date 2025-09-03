Eurobasket 2025: Ήττα σοκ του Μαυροβουνίου με 89-83 από τη Μεγάλη Βρετανία και οδυνηρός αποκλεισμός

Ιδανικός αυτόχειρας αποδείχτηκε το Μαυροβούνιο απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία καθώς, παρότι ήθελε μία νίκη έστω με έναν πόντο για να προκριθεί στη νοκ άουτ φάση του EuroBasket 2025, εν τέλει έχασε με 89-83!

Αποτέλεσμα το οποίο, μάλιστα, χάρισε το «εισιτήριο» για τους «16» στη Σουηδία, μέσω τριπλής ισοβαθμίας και καλύτερου point average, πριν καν αυτή κατέβει να αγωνιστεί σήμερα...

Αξίζει να σημειωθεί, δε πως, η ομάδα του Μπόσκο Ράντοβιτς προηγήθηκε 81-80, με σερί 8-0 και ένα τρίποντο του Μιχαΐλοβιτς 1:42 πριν το φινάλε του αγώνα, δείχνοντας να έχει τον πρώτο λόγο για την επίτευξη του στόχου της.

Ωστόσο, αν και πρακτικά αδιάφοροι - αφού ήθελαν νίκη με +33 πόντους και να χάσει η Σουηδία αργότερα από τη Λιθουανία για να περάσουν - οι Βρετανοί έκαναν την αντεπίθεσή τους, «απάντησαν» με δικό τους επιμέρους 5-0 αρχικά, για να πανηγυρίσουν το πρώτο τους ροζ φύλλο στη διοργάνωση μετά το 2013!

Κορυφαίος των ηττημένων σε ένα ακόμα παιχνίδι ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς, που είχε 31 πόντους, 11 ριμπάουντ και επτά ασίστ, με τον Κάιλ Άλμαν να μετράει 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.

Ενώ για τους νικητές ξεχώρισε ο Μάιλς Χέσον με 27 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, έχοντας άξιο συμπαραστάτη πάντως τον Ακουάσι Γεμπόα, ο οποίο κατέγραψε 23 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 42-48, 63-68, 83-89.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.